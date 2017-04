Solskjær om matchvinneren: –Jeg trente ham første gang som 10-åring

MOLDE (VG) (Molde - Lillestrøm 2-1) Stian Rode Gregersen (21) var bare 10 år første gang han viste seg fram for Ole Gunnar Solskjær. Onsdag ble han matchvinner for Molde.

– Han hadde vært sjuk, men ville spille... og så dette. Han kommer til å bli en fantastisk stopper eller defensiv midtbanespiller på sikt. Han var 10 år gammel i Clausenengen da jeg trente han første gangen, sier Solskjær om gutten fra Kristiansund.

Solskjær har fulgt utviklingen hans siden. Og det var, ifølge Solskjær, ingen tvil om at Gregersen kom til å bli en god fotballspiller. Ei heller at han var ønsket av Molde tidlig. Han meldte overgang etter 2012-sesongen, men ble lånt ut til Kristiansund BK i 2015, før han returnerte til Molde.

Da VG snakket med Solskjær, og sjefspeider John Vik, før sesongen, var ingen av dem i tvil om at Gregersen hadde det som skulle til. Men han er egentlig hentet som defensiv midtbanespiller, og det er blitt mer stopperspill enn ventet på grunn av skaden på nyinnkjøpte Sonni Nattestad.

Mot Lillestrøm ble Gregersen matchvinner.

– Jeg sto på rett plass og bare dunka ballen inn...helt utrolig. Jeg var på rett plass til rett tid, sa Stian Gregersen til Eurosport rett etter kampslutt.

Ole Gunnar Solskjær var spesielt glad for at det var akkurat Gregersen som avgjorde kampen.

Gregersen spilte en god kamp mot Kristiansund i serieåpningen, og mot Lillestrøm ble han matchvinner, gutten som har overtatt jobben til Vegard Forren i Molde-forsvaret.

– Det er bare så deilig. Det var en tøff kamp for oss, sier Gregersen - og får støtte av Solskjær.

– Vi var ikke veldig gode, men innsats og samhold redder oss. Vi gir oss ikke, og vi scorer på overtid, sier Solskjær som sparte enkelte spillere mot Lillestrøm. Nå gleder han seg til Lerkendal og Rosenborg lørdag.

– Vi kommer dit med litt friskere bein enn vi kunne ha gjort, sier Solskjær.

Det ble en jevnt affære da Molde hadde sin åpning på hjemmebane i Eliteserien 2017 mot Lillestrøm. Begge lagene vant sin serieåpning i helgen.

Scoringer fra Sander Svendsen og Matthew gjorde at 1. omgang endte uavgjort. Også begge lags keepere skal ha honnør for at kampen ikke hadde flere mål. Inntil Stian Rode Gregersen sendte Aker stadion til himmels på overtid.

Fysisk spill



Med angrepsspillere som Björn Bergmann Sigurdarson (186 cm) og Óttar Magnús Karlsson (190cm) på topp for Molde, og Tomáš Malec (199cm) hos LSK, var det opplagt at det kom til å bli tøffe dueller i begge boksene. Men også på midten «smalt» det allerede fra start av. Erling Knudtzons susende takling etter 20 minutter sendte tidligere LSK-er Ole Martin Rindarøy ut av kampen med skade.

Med mange dueller ble spillet noe oppstykket i innledningen. Det taklet Lillestrøm best, og var farlig frempå på kontringer. Men de scoret ikke.

– Vi er det klart beste laget, og derfor er det selvsagt surt med en scoring i mot på overtid, sier LSK-trener Arne Erlandsen - vel vitende om at det var LSK selv som fikk en overtidsscoring mot Sandefjord i serieåpningen.

– Vi gjorde uansett en meget godt gjennomført bortekamp, sier Arne Erlandsen.

Scoringene kom sånn:

Sander Svendsen fikk en strålende pasning fra Karlsson ute på sin venstrekant. 19-åringen tok så et par steg innover, og plasserte ballen kontant i motstatt hjørne. Og de blå ledet halvveis.

Det tok ikke lang tid før LSK gjorde noe med det etter hvilen. Ifeanyi Matthew utlignet med en markkryper fra 20 minutter kun minuttet inn i omgang nummer to.

Begge lag skapte nok av sjanser de siste tjue minuttene til å score flere. Men ikke før Stian Gregersen banket inn sitt første mål i Eliteserien, kom avgjørelsen. Fra 15 meter sendte han kula i mål.

MFK har seks poeng etter to runder. LSK tre.