Solskjær om gullsjansene: – For langt bak

MOLDE (VG) (Molde – Sogndal 1-2) Molde måtte vinne for å ha heng i toppen. Etter at Eirik Schulze spolerte den muligheten, mener Solskjær nå at det er for langt opp til Rosenborg.

Molde har etter tapet mot Eirik Bakkes menn ikke vunnet på én måned. Sist gang var i fjerde serierunde mot Vålerenga. Avstanden er seks poeng opp til medaljeplass.

– Når er det for sent å begynne å vinne igjen, dersom man skal være med i toppen?

– Nei, si det. Vi er altfor langt bak Rosenborg, innrømmer han da han møter VG etter kampen.

Treneren hadde selv uttalt før kampen at seier var helt nødvendig for å henge med topplagene, men måtte se seg slått av Sogndal på fotballens nasjonaldag. Til helgen venter Odd borte.

– Det å komme til den tøffe arenaen der og slå Odd er den eneste medisinen akkurat nå, sier Solskjær.

Han mener tabellen ikke plager han nevneverdig.

– Nei, den ser jeg ikke noe på. Akkurat nå handler det mer om å snu dette og å jobbe mot det, for det er den eneste veien gjennom dette.

– Så langt nede som man kan være

Moldes manager var uten tvil skuffet i pressesonen og la ikke noe lokk på skuffelsen.

– Jeg er så langt nede som man kan være som trener. Det er veldig surt.

Kaptein Ruben Gabrielsen tråkket over og måtte gå av med skade etter halvtimen spilt. Han var av en litt mer offensiv oppfatning.

– Jeg har vært med på dette en del ganger før. Jeg vet hva som kommer og hvordan man kommer seg ut av det. Alt går mot deg og feil vei, og i sånne dype daler som dette kommer alt på en gang, sier han til VG.

– Begynner det å se mørkt ut, med tanke på at dere ikke har vunnet på fem kamper?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Fordi det er så mange kamper igjen. Kommer vi plutselig i en god flyt igjen, så snur det, og det har vi tenkt til. Så kan dere (mediene journ.anm) skrive hva dere vil.

Sogndal-helten: – Vi hadde troen

Eirik Schulze er i langt bedre humør når han møter pressen, og sørlendingen var naturligvis høyt oppe etter å ha scoret sitt første mål i Eliteserien. Han kan fortelle at Sogndal-laget hadde tro på seier fra første minutt.

– Vi visste at Molde er inne i en dårlig periode, og at hvis vi spilte opp mot toppnivået vårt, så ville vi ha en mulighet. Den troen vokste bare utover i kampen da vi holdt nullen til pause og skapte mer framover. Uten troen hadde vi ikke klart dette, sier han.

– Hvor høyt er egentlig Sogndals toppnivå?

– Tja, det er vanskelig å si. Vi har spilt to veldig gode kamper nå, men vi liker å tro at vi har enda mer å gå på. Vi kan skape enda flere sjanser.

Nå ser helten fra Molde optimistisk på resten av sesongen etter en dårlig start.

– Det begynner å ligne på noe nå, smiler han før han går inn i lagbussen.

Tre mål på ti minutter





I 1. omgang var Molde var best og skapte en del farligheter, og Eirik Hestad burde trolig satt inn 1-0 hadde det ikke vært for en feberredning av Mathias Dyngeland. Sogndal var heller ikke ufarlige, men kom ikke til all verden.

Publikum skulle i stedet få servert en pangåpning på andre omgang. Sogndal tok ledelsen i det 48. minutt etter at Martin Ramsland parkerte Molde-forsvaret. Ni minutter etterpå sendte Eirik Schulze bortelaget opp i tomålsledelse etter et godt innlegg fra brennhete Gilbert Koomson. Under minuttet etterpå reduserte Björn Sigurdarson for hjemmelaget.

Men det ble med den ene scoringen. Molde kom aldri så veldig mye nærmere etter dette og måtte se seg slått på hjemmebane på fotballens nasjonaldag.