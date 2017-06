Solskjær misfornøyd med dommeren: –  Må gå i seg selv

SARPSBORG/OSLO (VG) (Sarpsborg 08 - Molde 1-0) Ole Gunnar Solskjær var alt annet enn fornøyd med dommeren etter tapet mot Saprsborg 08.

– De får fullt av frispark. Jeg vet ikke om dommerne også kjøper «hypen» om at Sarpsborg er årets hit. De får jo alt, det er jo 80-20 (i favør Sarpsborg) minst, så her er det flere som må gå i seg selv, raste Molde-sjefen til Eurosport.

Det var etter 1-0-tapet for Sarpsborg 08 at Solskjær hisset seg opp over det han mente var alt for mange frispark (16 stykker for å være helt presis) gitt til Saprsborg 08.

DOMMER: Espen Andreas Eskås ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Solskjær. Her dømmer han kampen Molde - Lillestrøm på Aker Stadion. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Riktignok hadde 44-åringen dempet språkbruken da VG møtte ham i pressesonen på Sarpsborg Stadion. Den tidligere Manchester United-spissen har fortsatt en høy stjerne hos ungdommen, og tok seg god tid til å snakke med de yngste som hadde ventet på ham.

På spørsmål fra TV 2, begrunnet Solskjær nok en gang at det var mengden frispark som irriterte nordmøringen.

– Sarpsborg får mange frispark, det er én som bestemmer og det synes jeg han gjorde mye feil på, men vi er flinke nok selv til å spille og skape skanser, sa han til et samlet pressekorps.

Dommer Espen Ekås ville ikke kommentere saken overfor VG. Han dømte for øvrig ni frispark favør Molde i kampen.

Vekker reaksjoner

44-åringens uttalelser går ikke upåaktet hen i sosiale media. På Twitter rister flere på hodet etter at skylden ble lagt på dommer Ekås etter tapet:

Skallet til blods

Regnværet sørget for en nokså ufyselig ramme på kampen, og etter flere tøffe dueller mellom spillerne måtte Sander Svendsen, Petter Strand (begge Molde) og Jonas Lindberg (S 08) ut med skader. Tidlig i kampen fikk også Kristoffer Zachariassen og Stian Gregersen på seg pannebånd etter at de hadde skallet hverandre til blods i en duell.

– Det er sånne kamper som er viktige å vinne. Med seier i dag hadde det vært ett poeng opp til Sarpsborg. Vi har bare oss selv å takke. Vi hadde en mulighet. De siste par ukene har vært veldig gode for oss. Vi får bare reise oss opp igjen, fortsatte Solskjær til VG.

Han fortalte at spillerne hadde taklet den mulige voldtektssaken som har preget nyhetsbildet den siste uken, på eksemplarisk vis.

– Spillerne er helt supre. Vi vet at vi har en jobb å gjøre som fotballspillere, og den gjør de, sa han til VG.

