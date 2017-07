Solskjær hylles av egen stjerne etter «genistrek»

MOLDE (VG) Ole Gunnar Solskjær (44) er hovedgrunnen til at Molde er blitt Eliteseriens største formlag, mener toppscorer Björn Bergmann Sigurdarson (26).

Ingen har tatt like mange poeng som Molde på de åtte siste kampene. Etter tapet mot Sogndal på fotballens nasjonaldag – som førte til snakk om at treneren risikerte sparken – har Solskjærs menn tatt 17 poeng. Nærmest er Rosenborg og Lillestrøm med 15.

Knust Sigurdarson: – Jeg begynner nesten å gråte

På de fem siste kampene, som har endt i tre seiere og to uavgjort, har laget virkelig funnet flyten. Årsaken, ifølge Sigurdarson: Solskjærs drastiske taktikk-endring til en ny 3-5-2-formasjon.

– Ole får sykt mye kreditt fra meg for at han klarte å finne ut at dette var det beste vi kunne gjøre. Det er en liten genistrek. Han vet hva han driver med, sier den islandske spissen.

I FORM: Björn Bergmann Sigurdarson har scoret fem mål på fem kamper etter at Molde byttet formasjon. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

– Passer oss perfekt

Sigurdarson var knust etter å ha misbrukt en gigantisk mulighet til å avgjøre søndagens 0-0-kamp mot Strømsgodset, men er begeistret over hvordan laget har opptrådd i det siste:

– Vi har funnet riktig formasjon for oss, og alle er endelig i gang. Alle spillerne passer bra sammen nå etter at Ole byttet formasjon etter en ustabil sesongstart. Vi har spilt ganske bra, og det er en stil som passer oss perfekt. Det er Ole som har klart å få oss i gang.

– Hvorfor fungerer den nye formasjonen så bra?

– Ole vet hvor han skal bruke alle spillerne. Med mange offensive spillere sentralt og svært angripende vingbacker klarer vi å skape veldig mange sjanser. Ballen er i boksen hele tiden, sier Sigurdarson, som leverte denne brøleren mot Strømsgodset:

26-åringen har vært i fyr og flamme etter formasjonsendringen, med fem mål på fem kamper.

– Endringen har fått frem det beste i meg og mange andre. Det er ikke bare meg, for det er mange som har spilt veldig bra. Jeg hadde ikke klart det uten de andre, sier han.

Lest denne? Solskjær advarer Rosenborg

Forren er aktuell igjen

Solskjær selv minner om at Molde har hatt viktige spillere som Babacar Sarr og Petter Strand ute i noen av lagets svakeste kamper denne sesongen. Men han trekker frem flere grunner til at formpilene har pekt oppover de siste ukene:

– Vi har spilt oss i bedre form. Sigurdarson har fått spilt og spilt og spilt og er i kjempeform. Så har vi skiftet formasjon, som virker å ha hjulpet oss. Babacar Sarr har vært «outstanding» som midtstopper. Han har vist at han er en fremtidig klassemidtstopper. Det har blitt mer balanse i laget.

Fått det med deg? Odd får nærmere 20 millioner for stjernesalg

Nå venter en liten sommerferie for Molde-spillerne, men ettersom overgangsvinduet åpner denne uken, kommer Solskjær til å ha nok å gjøre fremover.

Et av navnene som til stadighet dukker opp igjen rundt Molde, er Vegard Forren. Midtstopperen trener med klubben for å opprettholde formen, og skal være i diskusjoner med klubben om en avtale. Solskjær sier følgende om mulighetene for å signere 29-åringen igjen:

TRENER MED MOLDE: Vegard Forren, her på plass på Aker Stadion under kampen mot Stabæk tidligere i sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

– Det er ikke noe nytt ennå. Han har trent med oss i en uke. Nå har vi ferie, så hva Vegard gjør i ferien, vet ikke jeg, men vi får se hva som skjer med ham når vi er tilbake. Vi har spillere i den posisjonen, men Vegard vet akkurat hva jeg mener om denne situasjonen. Han har trent godt, og det er nok ikke fotballspilleren Vegard Forren som trenger å overbevise meg.

PS! Solskjær bekrefter at det foreløpig ikke har kommet noen bud på Babacar Sarr, til tross for at han tidligere i sesongen uttrykte frykt for å miste spilleren.

PS2! Molde er i forhandlinger med Sander Svendsen om en ny kontrakt. Unggutten kan ha samtaler med andre klubber ettersom hans nåværende kontrakt løper ut ved sesongslutt.