Solskjær hyller stortalentet Erling Braut Håland (17): – Ekkel å spille mot

(Tromsø – Molde 1-2) Moldes sterke form fortsetter takket være innbytter Erling Braut Håland (17).

– Han er yngre enn sønnen min. Det var nesten skummelt da vi signerte ham. Det som er utrolig med ham, er den utviklingen han har hatt siden han kom til klubben. Han er en gutt med positivitet og energi rundt seg. Han er ekkel å spille mot. Han kommer til å bli en veldig, veldig god fotballspiller, sier Solskjær til Eurosport.

Den tårnhøye spissen på 190 centimeter, sønn av tidligere landslagsspiller Alf-Inge, trengte bare seks minutter på banen før han stanget inn seiersmålet for Molde.

– Det var veldig deilig å få det første målet i Eliteserien. Det var deilig. Det var derfor jeg kom innpå, sier Håland til Eurosport, og forteller at han fikk følgende beskjed av Solskjær: «Kom inn og avgjør.»

Det var G17-landslagsspillerens aller første Eliteserie-mål, i hans femte innhopp for Molde. På spørsmål om hvilke ambisjoner han har for karrieren, svarer unggutten:

– Vi får se. Jeg vil komme lengst mulig. Premier League, sier Håland, som avslører at farens gamleklubber Leeds og Manchester City er favorittlagene hans.

Håland-målet sørget for at Solskjærs menn tok sin fjerde seier på de siste seks Eliteserie-kampene.

BLID SOM EN SOL: Ole Gunnar Solskjær var i ekstase etter Moldes fjerde seier på de siste seks Eliteserie-kampene. Foto: Rune Toltz Bertinussen , NTB scanpix

Lehne Olsen-show

Finske Simo Valakari ledet Tromsø for første gang da formsterke Molde besøkte Alfheim, og det var tydelig at hjemmelagets spillere ønsket å imponere sin nye sjef.

Tromsø var det førende laget i den første omgangen og tok en fortjent ledelse da Thomas Lehne Olsen dyttet et innlegg fra Mikael Ingebrigtsen i mål. Lehne Olsen, som var banens klart beste spiller i første omgang, kunne scoret tidligere da han sendte et frispark like utenfor stolpen.

Men Tromsø-ledelsen varte ikke lenge; kun to minutter etter åpningsmålet svarte Molde ved bursdagsbarnet Sander Svendsen (20), som scoret med en god avslutning etter målgivende pasning fra Eirik Hestad.

Har bedt om ekstratrening

Tromsø fortsatte i samme spor etter Molde-utligningen, og skapte en rekke store sjanser, som oftest anført av en meget frisk Lehne Olsen, som kunne blitt både tre- og firemålsscorer med litt mer flaks og dyktighet foran mål.

Da det virket som Tromsø skulle jobbe Molde i senk, trakk Ole Gunnar Solskjær en kanin opp fra hatten: Erling Braut Håland, 17 år og sønn av Alf-Inge, ble byttet inn etter 71 minutter og scoret seks minutter senere etter å ha knust Hans Nordbye i en hodeduell.

– Han har bedt om å få ekstratrening på å avslutte med hodet, for han syntes ikke han var god nok. Han har holdt på med det i tre-fire uker nå, og så vinner han kampen for oss. Det er fantastisk, sier Solskjær.

17-åringens superinnhopp befester Moldes tredjeplass i Eliteserien, og sender Tromsø ned på sisteplass.

– Det gjør vondt, men vi har ikke tid til å synes synd på oss selv, sier Tromsø-trener Simo Valakari til Eurosport.

