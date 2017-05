Solskjær frykter stjernesalg: – Økonomien er ikke så rosenrød

MOLDE (VG) Molde har vært to forskjellige lag med og uten Babacar Sarr (26) denne sesongen. Nå frykter Ole Gunnar Solskjær (44) at senegaleseren kan forsvinne.

– Det er naturlig at det er interesse for ham. Eliteserien er en serie som er interessant for franske, belgiske og kanskje tyske lag. Jeg skal jobbe så hardt jeg klarer for å beholde ham, men det er klubben som bestemmer. Økonomien er kanskje ikke så rosenrød som alle tror, sier Solskjær til VG.

– Vet at det er interesse

Romsdals Budstikke skrev i forrige uke at Sarr jaktes av europeiske toppklubber. Spanske, franske og italienske klubber skal ha meldt interesse for Moldes hardhaus.

Som selv bekrefter at han er en ettertraktet mann.

– Jeg vet at det er interesse. Agenten min har mottatt mange henvendelser fra forskjellige land, sier Sarr.

Her kan du se høydepunktene fra Moldes 3-1-seier over Stabæk:

– Kan det hende at du blir solgt til utlandet allerede denne sommeren?

– Selvfølgelig, det er jo drømmen min. Men akkurat nå tenker jeg bare på Molde, så får vi se hva som skjer. Det er treneren og klubben som bestemmer om jeg blir solgt eller ikke. Jeg vil egentlig ikke snakke så mye om det.

ETTERTRAKTET: Molde-profilen Babacar Sarr. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Hvilken liga drømmer du om?

– I likhet med mange andre har jeg alltid hatt en drøm om å spille i England. Jeg tror det er en spillestil som passer meg godt.

Tapte tre kamper uten Sarr

Han kom til Molde fra Sogndal i fjor sommer, og er under kontrakt frem til 2019. På Aker Stadion har han etablert seg som en nærmest uunnværlig spiller.

Sarr mistet tre kamper etter å ha fått albuen ut av ledd mot Sandefjord i slutten av april. Uten ham raknet Molde: Tre kamper, tre tap og 2-7 i målforskjell.

Her får Sarr albuen ut av ledd:

Moldes poengsnitt uten Sarr er lik null. Med senegaleseren på banen har laget i snitt tatt over 2,1 poeng per kamp.

– Han er veldig viktig. Han vinner veldig mange dueller og setter hodet på flere farlige innlegg, sier Solskjær.

– Det er selvfølgelig positivt å se at jeg er en viktig spiller for laget. Jeg kan si at jeg er en av lagets viktigste spillere, men alle spillere er viktige, sier Sarr.

– Hva er det du tilfører Molde når du er på banen?

– Man kan si at jeg er en kaptein uten kapteinsbind. Jeg bidrar med tøft kroppsspråk og lederevne.

VANT IGJEN: Ole Gunnar Solskjær kunne smile og takke fansen etter 3-1-seieren over Stabæk. Det var Moldes tredje seier på en uke. Foto: Svein Ove Ekornsvåg , NTB scanpix

– Enda bedre som midtstopper

VG kåret Sarr til banens beste spiller i 3-1-seieren mot Stabæk. I andre kamp på rad ble han brukt som midtstopper, der han både styrte Molde-spillet med gode langpasninger og brøt opp Stabæk-spillet med rå duellstyrke og tøffe taklinger.

– Han er god som defensiv midtbane, men kanskje enda bedre som midtstopper akkurat nå. I hvert fall for oss, sier Solskjær.

Han antyder at Molde kan komme til å måtte selge spillere for å ha råd til forsterkninger denne sommeren.

– Vi ser jo på det, men akkurat nå har jeg nok ikke økonomi og penger til å få inn noe. Men det er fort mulig at vi kan selge noen. Men vi jobber hele tiden med å forsterke.