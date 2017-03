Solskjær: – Etzaz Hussain har fått en del trykker i trynet

MOLDE (VG) (Molde – Tromsø 2-1) Etter å ha vært innom Tyrkia, Kasakhstan og Kroatia det siste året, er Etzaz Hussain (24) tilbake der han har vunnet fire titler. Sulten på å restarte karrieren.

I januar 2016 forlot han Molde til fordel for tyrkiske Sivasspor. I september skulle han egentlig fortsette karrieren i Astana i Kasakhstan, men overgangen ble utsatt – og midtbanespilleren endte i stedet i NK Rudeš på nivå to i Kroatia.

Les også: Mark Dempsey tilbake i Molde

– Blitt noen erfaringer rikere



– Jeg tror jeg tenker litt annerledes enn typisk norske spillere. Jeg syntes det var veldig spennende. Veldig ulike fotballkulturer. Jeg er blitt noen erfaringer rikere, sier Hussain, glad for å være tilbake i Norge med en signert treårskontrakt med gamleklubben.

– Jeg tror han har utviklet seg mest som person og menneske i løpet av det året her. For han har fått en del trykker i trynet. Du må være tøff og stå opp for deg selv. Nå ser du at han har lyst til å få i gang karrieren. Og han er en vinner, sier trener Ole Gunnar Solskjær til VG.

Se video-intervju med Hussain og Solskjær her:

Les også: Lagerbäck ler av Norges FIFA-ranking

– Jeg har fortsatt ambisjoner om å komme inn på landslaget, reise ut etter hvert – og gjøre det bra med Molde. Det er ikke sånn at jeg kommer tilbake og er mett. Jeg er fortsatt bare 24 år, sier Langhus-gutten som reiste til Manchester United som 16-åring.

SE HVEM SOM ER TILBAKE! Etzaz Hussain peker på seg selv på bildet som viser Moldes siste tittel i norsk fotball: Cupgullet i 2014. Etter ett år i Tyrkia, Kazakhstan og Kroatia er 24-åringen tilbake i MFK. Foto: MORTEN STOKSTAD , VG

– Jeg er veldig sulten på å vise meg frem. Nå er jeg blitt nesten en av de eldste her. Det blir en annerledes type rolle jeg får nå. Jeg får mer ansvar.

– Hvis du skal sette noen ord på det siste året, hva vil du si da?

– Hva skal jeg si, da? Hehe. Det holder ikke med ett ord.

– Rørete, eller?

– Ja, du kan si det. Samtidig har jeg sett forskjellige sider av fotballbransjen. Det har ikke vært optimalt, men det har blitt som det har blitt. Jeg har erfart mye, svarer Etzaz Hussain.

Ungt Molde-lag heldig som slo Tromsø



Et svært ungt Molde-lag, de 11 som startet hadde en gjennomsnittsalder på 22,7 år, var litt heldig som slo et nesten like ungt Tromsø (24,3 år) i tirsdagens treningskamp.

– Jeg har veldig stor tro på disse guttene, men det blir viktig å få tilbake Mattias Moström og Knut Olav Rindarøy fra skade. Rutinen deres blir viktig, sier Solskjær.

Les også: Perry blir Lagerbäcks assistent - dro i RBK-møte

Fredrik Brustad sendte Molde tidlig i ledelsen før den nye islandske spissen, Ottar M. Karlsson, viste seg frem med å øke til 2-0. Thomas Lehne Olsen reduserte på slutten av første omgang.

– Vi fortjente mer med tanke på det vi gjorde etter pause, mener Tromsø-trener Bård Flovik.

Les også: Solskjær: Forren ferdig i Molde