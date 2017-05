Solskjær etter Molde-tap: – Dårlig markering og manglende press

BERGEN (VG) (Brann - Molde 4-1) Ole Gunnar Solskjær var skuffet etter at dødballer senket Molde.

Molde-manageren var selvsagt klar over at Brann er et svært godt dødballag før bortelaget inntok Brann stadion, og var derfor svært skuffet over at det var nettopp dødballer som kostet laget hans svært dyrt i 4-1-nederlaget.

– Det er som dere sier. Banespillet er jevnt, men når de vil ha inn den ballen mer enn vi klarer å forsvare ballen på de to målene, to dødballer - en så viktig del av fotballen - så var vi rett og slett ikke gode nok, sier Solskjær til VG.

– Hva er det som skjærer seg?

– Den første scoringen er et lykketreff. Det andre er dårlig markering. Vi skulle kanskje hatt litt hardere og lengre press, så vi får stoppet innlegget. På den tredje dødballen påstår guttene mine at vi skulle hatt et frispark. Jeg har ikke sett den etterpå, men det er uansett ikke godt nok.

16. mai venter Sogndal hjemme i Rosenes by. Solskjær ler en litt oppgitt latter når VG spør ham om det blir mye dødballtrening i dagene frem mot kampen.

– Nå er det såpass kort tid til kampen at vi ikke rekker å gjøre så mye, men guttene må bare legge hodene sine i vann og være kalde i hodet og være klare når de kommer ut på banen på tirsdag, advarer Molde-manageren.

Acosta ryddet opp i eget rot

Den første sjansen i kampen fikk gjestene da Bismar Acosta klønet det til da han skulle dempe et tilbakespill fra en lagkamerat. Fredrik Brustad snappet ballen fra midtstopperen, og så ut til å komme alene med Piotr Leciejewski.

Acosta klarte imidlertid å løpe opp den normalt svært så hurtige Brustad, og en susende takling var nok til å forhindre at Brustad fikk avsluttet.



Den første omgangen i toppkampen var ellers - som de første 45 minuttene stort sett har vært på Brann Stadion denne sesongen - svært jevnspilt.

Dani Alves-kopi fra Kristiansen



Seks minutter før pause tok oppgjøret derimot fyr. Corneren fra Fredrik Haugen ble klarert ut i returrommet, hvor Ruben Kristiansen sto klar.

Branns venstreback stilte inn siktet, og på hel volley hamret han ballen utagbart i mål helt nede ved stolperoten til Andreas Christopher Linde.

Scoringen minnet om 2-0 målet Dani Alves vartet opp med da Juventus i midtuken tok seg til finalen i Champions League på bekostning av Monaco.



Etter kampen måtte Kristiansen, som ikke hadde scoret for Brann siden 30. august 2015, behandles for to smeller, men det la ingen stor demper på stemningen for Branns venstreback, som spilte som spiss i sine yngre dager.

OVERLEGNE: Branns Ruben Kristiansen feirer sin scoring for Brann mot Molde på Brann Stadion. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

– Hvem gjorde det best - du eller Dani Alves?

– Jeg har ikke sett min i reprise, så det kan jeg ikke si, sier Kristiansen, som ikke frykter for kampen mot Sandefjord 16. mai, til VG og ler godt.

– Solskjær sa at det er vanskelig å forsvare seg mot en Kristiansen-scoring?

– Det er vel naturlig at folk har markering i returrommet, men akkurat den situasjonen der er det vanskelig å forsvare seg mot, innrømmer målscoreren.

Molde svarte umiddelbart

Gjestene fra Rosenes by ble ikke liggende under lenge. Fire minutter etter Branns ledermål fikk Isak Ssewankambo, som spilte en god kamp på Moldes midtbane, pirket ballen til Erik Hestad, som slo fint gjennom til Svendsen.

Svendsen slo ballen ut i feltet, hvor Brustad fikk en enkel jobb med å sette ballen i mål. Utligningen var fortjent for bortelaget, som styrte før pause.

Reservestopper ga Brann ledelsen

Etter hvilen ga Jonas Grønner, som spilte i Brann-kaptein Vito Wormgoors skadefravær, hjemmelaget ledelsen igjen. Fredrik Haugen slo ballen inn foran mål, og der dukket stopperen opp og pirket ballen i mål med høyrefoten.

Ikke dårlig for stopperen, som kun spilte sin andre seriekamp fra start i år.



Beskjeden Orlov: – Utgjør en liten forskjell



Det lureste grepet Brann-trener Lars Arne Nilsen gjorde i løpet av kampen, var å sette inn Jakob Orlov for Torgeir Børven etter pause. Der Børven aldri klarte å sette press på Moldes forsvarsfirer, satte den duellsterke svensken dem under konstant press. Fem minutter før slutt fikk han sin belønning.

Molde sov da Haugen slo et frispark inn foran mål. Acosta fikk ta ned ballen, og slo ut i feltet til Orlov, som punkterte kampen med et kontant hodestøt.

– Jeg utgjorde vel en liten forskjell i dag, men det er ikke jeg som utgjør hele forskjellen, det er det alle som spiller og deltar, og som jobber for hverandre. I dag er vi gode defensivt i første, og kjempegode i andre, sier Orlov til VG.

– Vi ville ikke ha noen baklengsmål på overtid i dag. Å få 3-1 var ekstremt viktig. Det er en litt mental sak når vi har rotet det til, sier Nilsen til VG, og tenker på at Brann har mistet fem poeng på grunn av sene baklengsmål i år.

Braaten punkterte kampen

Tre minutter før full tid fastsatte Daniel Braaten sluttresultatet til 4-1 etter en strålende Brann-kontring. Orlov holdt på ballen, slik at lagkameratene kunne komme etter, før han spilte ut til Amin Nouri på venstrekanten. Høyrebacken fant Braaten inne foran mål, og 35-åringen satte ballen i mål etter å ha løpt helt fra egen 16-meter.

Når VG ber ham kommentere det sugende løpet han tok før 4-1, sier Braaten:



– Det er om å gjøre å komme seg inn i boks, er det ikke det?



Den flatterende 4-1-seieren sender Brann opp på tredjeplass på tabellen, kun ett poeng bak tabelltoer Odd, mens Molde ligger på 7. plass etter åtte runder.