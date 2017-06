Solskjær advarer Rosenborg: Tror Molde kan ende foran RBK

MOLDE (VG) (Molde – Tromsø 3-0) Absolutt alt gikk Moldes vei søndag kveld. Nå tror Ole Gunnar Solskjær (44) at de kan ta igjen Rosenborg.

Rosenborg tapte mot Haugesund, Sarpsborg tapte mot Sandefjord, og Odd spilte uavgjort mot Sogndal. Samtidig vant Molde 3-0 over Tromsø – til tross for at de skapte færre målsjanser enn motstanderen.

– Det kommer til å bli jevnt. Rosenborg kommer ikke til å stikke av. Det er jeg helt sikker på. Og vi har lyst til å henge med – og gjerne gå forbi, sier Solskjær til VG.

Der nå fem poeng opp fra femteplass Molde til førsteplass Rosenborg.

– Kan Molde ende foran Rosenborg denne sesongen?

– Ja, ja. Selvfølgelig kan vi det. Det er bare fem poeng, og vi har ikke vært i nærheten av det vi kan være. Vi har hatt syv bortekamper og unnagjort mange vanskelige. Så vi ser lyst på fremtiden, sier Solskjær.

Moldes stjernespiss Björn Bergmann Sigurdarson, som scoret sitt sjette seriemål for sesongen mot Tromsø, er av samme oppfatning.

– Det er mulig. Det er veldig jevnt og alle resultatene gikk vår vei i denne runden. Hvis vi fortsetter sånn, er det godt mulig at vi kan klare det. Jeg tror vi kan ta igjen Rosenborg, selv om det blir vanskelig, sier islendingen.

Molde overrasket ved å stille i en 3-5-2-formasjon for første gang denne sesongen. I første omgang var det langt fra en suksess; hjemmelaget skapte ingenting og burde ligget under til pause.

Tromsø-spiss fikk nemlig en gedigen mulighet til å sende laget sitt i ledelsen, men på åpent mål – fra skrå vinkel – avsluttet han utenfor.

Da Molde-spillerne trasket inn i garderoben, ble de buet på av hjemmefansen.

Men etter pause var det helt andre takter fra moldenserne. Ti minutter ut i omgangen falt ballen ned foran Etzaz Hussain, som klinket den i vinkelen fra like utenfor sekstenmeteren.

Bare minuttet senere slo Christoffer Remmer et nydelig innlegg til den islandske stjernespissen Björn Bergmann Sigurdarson, som nikket inn 2-0 for hjemmelaget.

Molde kontrollerte resten av kampen og skaffet seg en enda mer komfortabel ledelse da Fredrik Brustad banket inn 3-0-målet på vakkert vis – etter kampens andre målgivende pasning fra Remmer.

Det ydmykende resultatet betyr at TIL-krisen eskalerer: Én seier på de ti siste kampene, tre strake tap og elleve baklengsmål på de tre siste kampene er bekmørke tall for Bård Floviks menn.

– Det føles veldig tungt. Ekstremt tungt, sier Tromsø-treneren.

