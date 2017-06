Solbakken: – Reagèr annerledes ved neste krise, Kåre

HAMAR (VG) Ståle Solbakken (49) kjenner seg godt igjen i kollega Kåre Ingebrigtsens reaksjoner. Og – han vurderte aldri å ta Nicklas Bendtner (29) til FC København.

FCKs trener/manager har temperament. Det kommer ganske ofte til uttrykk, men han blir omtrent like fort rolig igjen som det tar å bli opphisset. Solbakken har fått med seg at kollega, og tidligere lagkamerat i Lillestrøm, Kåre Ingebrigtsen, har fått kritikk for oppførselen sin i media den siste tiden. Solbakken mener han har godt grunnlag for å sette seg inn i RBK-trenerens situasjon.

Kjenner seg igjen

– Rosenborg har vunnet alt de to siste årene. Omtrent som vi hadde gjort i FC København i 2008. Tiden i medgang hadde vart omtrent like lenge. Så kom motgangen. Vi ble nummer tre i ligaen og da vi røk ut i semifinalen i cupen, sparket jeg til ei bøtte som havnet på tribunen. Og etter kampen var alle spørsmålene jeg fikk de dummeste i hele verden, sånn føltes det der og da i hvert fall, sier Ståle Solbakken da VG treffer han på Briskeby i Hamar.

Solbakken mener det er ganske naturlig at reaksjonen blir sånn, selv om han ikke forsvarer den.

– Det blir en kombinasjon av den situasjonen alle vi ego-sentrerte fotballtrenere havner i, en ekstrem vinner-mentalitet koplet med skuffelse og frustrasjon. Kåre Ingebrigtsen er en glad gutt, en mann som er løs i replikken. Men alt dette er enklere når det går bra. Når motgangen kommer så blir du lettere irritert og dermed tråkker du oftere i salaten. Jeg kjenner meg veldig igjen, jeg har tråkket x antall ganger, sier Solbakken – og legger til:

Naturlig med en reaksjon

– Selv Nils Arne Eggen, så rutinert som han er, gjorde det, i sin siste periode som trener i Rosenborg. Han gikk i fella til Martin Andresen, husker jeg. Så det skjer med alle. Det skjer i Premier League etter hver runde. For det er ikke så enkelt dette, beherske seg. Men det er dårlig lederskap, selvsagt. På den annen side: Vi er bare mennesker. Poenget for Kåre Ingebrigtsen er å reagere annerledes ved neste krise, for den kommer, sier Solbakken.

Han snakker om et yrke der balansen er hårfin for hva som er god kommunikasjon utad og ikke. Solbakken tar et eksempel.

– I José Mourinhos første periode i England var han, etter min mening, fantastisk med media. Han ga og tok, var sjarmerende og styrte det meste. Etter at han kom tilbake til England så synes jeg vi har sett den andre siden av dette. Det blir mye surmuling. Galskapen er hårfin, mener FCK-sjefen.

Bendtner må i boks

Mye av grunnen til Ingebrigtsens reaksjoner i media den siste tiden har vært spørsmål rundt danske Nicklas Bendtner, en spiller Solbakken naturlig nok har hatt oppe til vurdering selv, siden han er dansk landslagsspiller. Men det har aldri vært veldig aktuelt.

– Det er to tidspunkter Bendtner kunne vært aktuell for oss, og det var før han dro til Nottingham Forest og før han ble Rosenborg-spiller. På begge tidspunktene hadde vi tre markante angripere, vi hadde de største stjernene i FCK, og vi mente det ikke er mange nok store kamper til å ha fire angripere i den klassen. Samtidig, Bendtner er en stor, dansk profil, og da måtte vi jo tenke på det. Vi har et veldig godt forhold til Bendtner, han er en del av huset her, noe vi også viste da vi ga han vår fysiske trener mens han var her en periode.

– Har Rosenborg brukt Bendtner riktig, etter din mening?

– Han har definitivt kvaliteter ut over det vanlige i norsk fotball. Men han er en angriper som er avhengig av å score ganske mange mål, fordi han har veldig få aksjoner/involveringer i løpet av en kamp. Inne i boksen er han en kvalitetsspiller. Og Rosenborg visste at de ikke kjøpte en spiss som løper på alt. Det er antall scoringer han til slutt blirmålt på, han skulle være den siste oljen i maskineriet til Rosenborg, og det kan fortsatt være at han blir, sier Ståle Solbakken.

FCK-sjefen belegger påstandene om Bendtners egenskaper med følgende til slutt:

– Selv da han ikke spilte noe særlig på klubblagene, banket han inn mål på landslaget, mot de beste nasjonene. Han har veldig god statistikk på landslaget. Og det forteller ofte sitt, mener Ståle Solbakken – på vei tilbake til Købehavn søndag, etter en liten, men god ferie hjemme i Hamar.