Sogndal-Steiring: Vil gå samme skole som Hovland og Valsvik

SOGNDAL (VG) Midtstoppertalentet Per-Magnus Steiring (20) debuterte søndag for Sogndal etter tre år uten eliteseriespill i Rosenborg. Planen er å følge i fotsporene til Even Hovland og Gustav Valsvik ut i Europa.

ET STEG NED: – Grunnen til at jeg gikk til Sogndal er at dette er en klubb som har vist tidligere at de kan utvikle midtstoppere til toppnivå, sier Per-Magnus Steiring. Foto: Christian Blom/NTB scanpix

Den lovende midtstopperen fra Valnesfjord utenfor Fauske med over 30 aldersbestemte landskamper angrer ikke på at han gikk til Rosenborg som 16-åring. Utbyttet på de tre årene som RBK-spiller ble heller magert, med fire cupkamper for trønderne og tre eliteseriekamper på utlån til Viking.

Nå håper han et steg ned i klubbstørrelse kan gi karrieren en dytt i riktig retning.

Norges stopperduo med Sogndal-fortid



– Hadde jeg ikke gått fra Fauske/Sprint som 16-åring, hadde jeg ikke stått her i dag. Jeg var og trente med Sogndal før sesongen og fikk et meget godt inntrykk av klubben. Jeg trives kjempegodt og tror dette er et sted jeg kan utvikle meg til den toppspilleren jeg har ambisjoner om å bli, sier han til VG.

Steiring sier uoppfordret at han har sett på utviklingen Even Hovland (28) og Gustav Valsvik (23) hadde i samme posisjon i klubben. Hovland gikk til Molde etter årene i Sogndal, og videre til Nürnberg der han er nå. Valsvik erstattet Hovland i Sogndals midtforsvar før han gikk til Strømsgodset og videre til Eintrach Braunschweig. Hovland og Valsvik dannet midtstopperpar for Norge i sist landskamp mot Nord-Irland (tapte 2-0).

– Målet mitt er selvsagt å spille for en så stor klubb som mulig. Jeg har sett at Sogndal har fått frem gode midtstoppere før, som Hovland og Valsvik. Og jeg håper jeg kan gjøre det samme.

Skademareritt gir åpninger



– Jeg har kamper for alle aldersbestemte landslag frem til U21 der jeg ikke har vært inne. Får jeg spilletid i Sogndal fremover og får vist meg frem, er U21-landslaget et naturlig mål, sier nordlendingen.

Sogndal har fått en blytung start på årets eliteseriesesong og ligger sist på tabellen etter 1-0-tapet mot Lillestrøm hjemme på Fosshaugane søndag kveld. Skadelisten til trener Eirik Bakke ble enda lenger da midstopper Christophe Psyche måtte ut med en skade i akillessen allerede etter ni minutter. Steiring som startet på høyrebacken, ble da flyttet inn som midtstopper. Etter kampen ble han trukket frem som det store lyspunktet på en ellers mørk dag.

– Får mye ansvar



I slike situasjoner er det alltid noen som får sjansen. Steiring grep sin meg begge hender og kommer trolig til å få en sentral rolle fremover i kampen for poengene som må plukkes om klubben fortsatt skal spille i Eliteserien neste sesong.

– Planen var at de unge og uerfarne skulle støtte seg på de erfarne. Men nå er flere av våre viktigste spillere ute. Da må de som er igjen stå i det, og de får nå mye ansvar. De må stå frem, sier Bakke til VG og peker på Steiring som en av spillerne i den kategorien.

Håvard Flos sønn fikk innhopp



NY FLO: Håvard Flos sønn Fredrik Flo (20) fikk et innhopp for Sogndal mot Lillestrøm søndag. Foto: Christian Blom/NTB scanpix

En annen ung spiller som fikk sjansen i sluttminuttene for Sogndal, var Håvard Flos sønn Fredrik.

– Jeg fikk et innhopp i Eliteserien i fjor også, mot Strømsgodset. Målsettingen i år er å få mer spilletid, så får jeg ser hvordan jeg ligger an når sesongen er over, sier han til VG.

Det har etter hvert kommet en lang rekke toppspillere fra den berømte Flo-familien med opphav i Stryn. Fredriks far Håvard er i dag sportslig leder i Sogndal med ansvar for spillerlogistikk. Han har en fortid i klubber som AGF Aarhus, Werder Bremen og Wolverhampton, i tillegg til en lang karriere i Sogndal. Fra sine 26 landskamper huskes han best for scoringen mot Skottland i VM 1998.

Født i Danmark



– Jeg ble født i Danmark og flyttet til Sogndal da jeg var fire år. Så jeg har vært i klubben hele veien, forteller Fredrik.

Fredrik ligner til forveksling på sin meritterte far. Han er en stor fysisk spiss. Håvard Flo sier sønnen fortsatt er i en fase der han formes som spiller.

– Han må ta de mulighetene han får og bruke erfaringen videre. Vi skal ikke legge for stort press, sier faren. Han viser til at han selv ikke hadde debutert i Eliteserien da han var 20 år.

– Jeg debuterte i Eliteserien da jeg var 21 og spilte til jeg var nesten 40. Flere i vår familie har brukt litt tid på å etablere seg, men har holdt på lenge. Det trenger ikke være negativt.