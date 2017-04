Sogndal-spiller Ole Amund Sveen (27) kan i verste fall miste resten av sesongen etter beinbruddet onsdag. Nå vurderer en galgenhumoristisk spiss protest for i det minste å bli kreditert scoringen.

For når VG spør hva han tenker om at Eliteserien Fantasy opererer med selvmål for Sayouba, og kun målgivende for Sveen, reagerer den 27 år gamle Sogndal-angriperen:

– Hæ? Der vil jeg legge inn protest. Uten at jeg husker akkurat hva som skjedde, men jeg fikk da i hvert fall ballen i retning mål, sier en lattermild Sveen, etter en lang natt med operasjon.

– Der har jeg noe å jobbe med mens jeg er skadet, sier Sveen, som påpeker at også Mandé Sayouba kan være interessert i å bli kvitt et selvmål på CV-en.

Begge leggbeina i venstrebeinet brakk etter duellen med Stabæk-keeperen i forkant av 1-0-scoringen.

– Scrollet over de verste bildene



IKKE ENIG: Ole Amund Sveen er ikke enig i at han bør oppføres med målgivende etter duellen mot Sayoube i forkant av 1–0. Foto: Eliteserien Fantasy

27-åringen fra Redalen utenfor Gjøvik sier at han ikke hørte leggen ryke, men han skjønte raskt at den var brukket.

Akkurat hvordan det hadde skjedd, skjønte han imidlertid ikke.

– Jeg følte at vi kolliderte i luften, og da syns jeg det var rart at beinet skulle brekke. Det var ikke vondt i det hele tatt de første ti sekundene, men så gjorde det helt ekstremt vondt, sier Sveen, og legger til:

– Men da jeg så bildene, skjønte jeg mer. Jeg husker at noen ropte: «Du scoret i hvert fall», men det brydde jeg meg ikke så fryktelig mye om der og da.

– Så du har orket å se bildene av eget leggbrudd?

– Ja ja, jeg måtte jo se scoringen min, sier Sveen og ler.

– Men jeg scrollet nok over de verste bildene, sier fjorårets toppscorer for Sogndal.

– Følt meg ekstremt bra



Sveen sier at han håper å spille igjen en eller annen gang denne sesongen, men at han frykter å måtte vente til den neste.

– Det at det skjer i andre serierunde gjør det ekstra tungt. Men det er ikke noe gjøre med, sånn er det bare, konstaterer 27-åringen.

Etter et svært vellykket plass bytte i fjorårssesongen, hvor den løpssterke midtbanemannen plutselig ble et arbeidsjern og en målscorer for Sogndal, hadde han store forventninger for 2017.

– Jeg har følt meg ekstremt bra i oppkjøringen, og jeg har tenkt at dette kommer til å bli en ordentlig bra sesongen. Men en bra sesong, det blir det ikke, sier Sveen, før han igjen bryter ut i latter.

Nå venter noen dager i Sogndal for å følge opp leggen etter operasjonen, for å forhindre eventuelle komplikasjoner.

– Så blir jeg her i Sogndal helt til jeg klarer å kare meg inn en bil, så jeg kommer meg hjemover til Redalen for å heie på de i første runde av cupen, avslutter Sveen.

Sveens moderklubb Redalen, med broren Tor Håkon på laget, spiller 1. runde i cupen i slutten av april.