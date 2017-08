Sogndal klart best i bunnkampen

SOGNDAL (VG)(Sogndal – KBK 2-0) Begge lagene trengte desperat poengene. Scoringer ved Koomson og Nwakali gjør at Sogndal fikk et lite pusterom i nedrykkskampen.

– Fullt fortjent seier. Vi burde vunnet mer enn 2-0, sa Sogndal-trener Eirik Bakke til Eurosport.

– Vi må vise at vi har lyst til å spille i Eliteserien også neste år, det viste vi ikke i dag, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen til kanalen.

Sogndal tok ledelsen i 16. minutt da Gilbert Koomson scoret på straffe. Victor Grodås fikk en sjelden sjanse fra start. Venstrekanten dro seg gjennom i feltet, fikk en hånd på skulderen og gikk over ende. Dommer Tygve Kjensli måtte stå over i eliteserien etter å ha dømt to straffer til AaFK mot Brann, men denne gangen var det ingen protester.



Sean McDermott gikk til venstre, Koomson ventet og satte ballen rolig til høyre i målet. Dermed fikk hjemmelaget den åpningen på kampen de trengte, og ikke minst fikk de roet nervene som var i høyspenn hos begge lag. Dette var en såkalt sekspoengskamp, der Kristiansund med seier ville hoppe forbi Sogndal og opp på trygg plass, mens Sogndal ville gått motsatt vei ned på kvalikplassen.

Forsøkte dobbeltbytte i pausen



Det viste seg at Sogndal var det klart beste laget. KBK-trener Christian Michelsen forsøke et dobbeltbytte i pausen, og gjestene skapte et visst trykk en periode i annen omgang, men det var Sogndal som scoret.

Chidiebere Nwakali dundret et frispark i mål med kvarteret igjen å spille. Sean Mcdermott hadde fingrene på den, men opplevde at ballen skled av hanskene og i nettet til 2-0.

– Det var moro for ham å få den scoringen. Han er det største talentet vi har hatt i Sogndal noensinne, sa Bakke til Eurosport.

KBK-målvakten var lyn forbannet etter 2-0-scoringen og skjelte ut en av sine egne spillere så han måtte holdes igjen av lagkameratene.

Brøt tapsrekke



Begge lagene var i ferd med å bli sementert i bunnen etter svake resultater de siste ukene. Med tre strake tap før kampen søndag kveld, trengte Eirik Bakkes mannskap desperat trepoengeren. Sogndal hadde ikke vunnet siden 1-0-seieren mot Aalesund 1. juli før søndagens seier.

Kristiansunds siste seier kom mot Stabæk borte 25. juni. Nå må nordmøringene snu trenden om ikke det skal bli strak retur til divisjonen under.

Bye alene to ganger



Bendik Bye fikk en sjelden sjanse på topp hos Sogndal da Eirik Schulze ble skadet på trening før kampen. Trønderen var alene med keeper to ganger uten å klare å overliste en god McDermott i KBK-målet. Først kom han alene gjennom i første omgang, ble forstyrret, og prøvde å sette ballen mellom beina på keeper. Der var McDermott med foten. Etter pause kom Bye skrått på mål, skjøt godt i nærmeste hjørne, der KBKs sisteskanse var som en panter og leverte en meget god redning.

Kristiansund hadde lite å stille opp med, og skapte bare et par målsjanser. Nærmest var laget fra klippfiskbyen da Mendy og Rønningen begge fikk avsluttet, først ble skuddet blokkert, så reddet Dyngeland i hjørnet.