Søderlund kritisk til Bendtner: – Må gjøre en bedre jobb for laget

Rosenborgs tidligere storscorer Alexander Søderlund (29) forventer mer av Nicklas Bendtner (29). Han kommer med klare råd til den danske stjernen.

– Det er ingen tvil om at han ikke har levert. Jeg synes vi kan forvente mer av ham, sier Søderlund til VG.

Den norske landslagsspissen, som i dag spiller for franske Saint-Étienne, vet alt om hva det vil si å bekle spissrollen i Rosenborgs tradisjonsrike 4-3-3-formasjon. I sin siste sesong for klubben (2015), ble han Eliteserie-toppscorer med 22 mål på 27 kamper.

Det fremstår akkurat nå som fjerne tall for Nicklas Bendtner. Fire mål på 13 kamper betyr at dansken har et snitt på 0,3 mål per kamp så langt. Søderlunds snitt i 2015 lå på over 0,8. Men det er ikke bare målvegringen Søderlund har å utsette på Bendtner.

– Han må gjøre en bedre jobb for laget. Det handler om å løpe mer og ta mer ansvar i presset. I tillegg til å være på rett plass i boksen, sier Søderlund.

– Hvorfor skal ikke Bendtner klare det?

På rett plass i boksen har spiss-utfordrer Matthías Vilhjálmsson vært oftere enn dansken selv. På bare 629 minutters spill, mot Bendtners 1087, har islendingen scoret like mange mål (4) i tillegg til å levere to assists.

– Vilhjálmsson kommer til sjanser, så hvorfor skal ikke Bendtner klare det? Han er for sugen på ball og klarer ikke å holde seg unna. Da jeg var spiss i RBK, prøvde jeg ofte å ha ballen ganske lite for å skape rom for de andre. Bendtner er mye mer sugen på ball enn han burde vært. Han er god med den, men burde i stedet holde seg unna for å strekke forsvaret og skape rom, sier Søderlund.

Han mener dette er noe av grunnen til at Bendtner ikke har klart å posisjonere seg riktig foran mål når mulighetene har kommet. «Han har ikke vært der han skal være i boksen», konstaterer Søderlund, som likevel tror det kommer til å løsne for den tidligere Arsenal-spissen.

– Vi forventer selvfølgelig mye, men det tar tid å komme seg inn i det, for det er en måte å spille på som han sikkert aldri har opplevd før. Jeg slet mye i starten av RBK-tiden jeg også. Det tar tid.

Gytkjær: – Vanskelig mentalt

En drøy måned uten scoring har begynt å gå ut over Bendtners vilje til å snakke med pressen. Spissen dukket aldri opp i intervjusonen etter 3-0-seieren over Sogndal søndag, og ville heller ikke snakke med Adresseavisen etter mandagens trening. Lokalavisen har tirsdag publisert en sak med tittelen «Bendtner vi likke snakke».

Men det er helt forståelig, mener Alexander Søderlund.

– Det er bare i Norge at det er vanlig å kunne intervjue folk hver dag. Norge er det eneste stedet hvor reportere blir sure for at spillerne ikke tar seg tid til dem. Han er vant til å ha det på en helt annen måte. Her hjemme er vi verdens mest åpne land når det kommer til intervju, men det fungerer ikke sånn i utlandet, sier Saint-Étienne-spissen, som nyter sommerens siste ferieuke i Haugesund.

Fjorårets Eliteserie-toppscorer Christian Gytkjær, som tirsdag ble klar for den polske klubben Lech Poznan, viser forståelse for at Bendtner er frustrert av motgangen.

– Det er en krevende rolle å spille spiss i RBK, for det er faste mønster for hvor du skal bevege deg og hvordan du skal plassere deg. Og det kan være litt frustrerende for en type som Bendtner, som gjerne vil involvere seg mer i spillet. Det er vanskelig mentalt. Man kan føle seg litt ute av kampen til tider, sier Gytkjær til Adresseavisen etter å ha vært gjest på RBK-trening mandag.

At det er «vanskelig mentalt», vil ikke Søderlund gå med på:

– Jeg tror det var vanskeligere mentalt å spille i de europeiske storklubbene han har spilt i. Jeg synes ikke det er så vanskelig i RBK. Jeg tror ikke det er knallhardt. Det må man tåle.