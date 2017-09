Slik svarer Deila for den skuffende sesongen

VALLE (VG) Ronny Deila (41) mener Vålerengas spillerstall ikke har en bra nok sammensetning. Og etterlyser vinnerskaller.

Den tidligere Strømsgodset- og Celtic-treneren har ikke klart å leve opp til forventningene som ble skapt da han overtok Vålerenga for snart 11 måneder siden. 24 poeng på 20 kamper, bare to poeng unna kvalifiseringsplassen, kan ikke karakteriseres som noe annet enn en stor skuffelse.

– Skuffende

Alt lå til rette for en minnerik søndagskveld for Vålerenga. 17 011 tilskuere laget en fantastisk ramme under åpningen av klubbens etterlengtede nye hjemmebane. Men det ble nok en sportslig nedtur.

VIF har ikke vunnet en seriekamp siden 24. juni, og en sint Deila stengte garderoben lenge etter kampslutt. Først rundt 40 minutter etterpå kom han ut og møtte pressen.

– Prestasjonen på banen var ikke bra nok. Det er skuffende, det. Samtidig må vi gi honnør til Sarpsborg som er et godt fotballag. Men vi er ikke veldig glade i dag. Det må jeg innrømme, sier Deila.

Til tross for en voldsom støtte fra tilskuerne, klarte ikke spillerne å ta grep om begivenhetene ute på banen. Sarpsborg var best, farligst og vant fortjent.

– Vi kan alltid finne unnskyldninger. Jeg kan nevne ting som at dette ble for stort for oss, vi har pratet om den kampen her lenge. Men vi har gjort alt vi kan for at det skulle være borte. For meg er det bare... Sinne. Jeg blir irritert, sier en skuffet VIF-trener.

– Hvorfor har ikke dette prosjektet gått bedre?

– Jeg synes vi var i fremgang i våres. Vi hadde en del gode kamper før ferien. Så har vi hatt dårligere prestasjoner etter ferien. Årsaken til det er nok mange og delte, men først og fremst handler det om å ha kontinuitet i det vi driver med. I forhold til laguttak og spissrollen. Vi har ikke klart å skape nok.

– Er spillerstallen godt nok satt sammen av komplementære ferdigheter? Er det nok typer med mental styrke?

– Jeg synes ikke den er komplementær. Vi trenger mer fysikk i laget. Mer løpskraft i laget. Så gjelder det å holde de gutta som har vært en viktig del av Vålerenga i mange år skadefrie. Slik at vi får kontinuitet i det.

– Er du redd for at det blir nedrykksstrid og i verste fall spill i OBOS-ligaen neste år?

– Nei, jeg er ikke redd for noen ting. Jeg vet hva som bor i dette laget. Vi må bare ha tro på det vi driver med. Jobbe steinhardt hver eneste dag for å bli bedre. Da vet jeg også at vi skal få nok poeng til å holde oss.

– Du stengte døren lenge etter kampen. Hvilke tilbakemeldinger ga du til spillerne?

– Det er et bra spørsmål. Det tror jeg vi tar der inne. Det var derfor jeg stengte døren.

– Var du sint?

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer Deila.

Etterlyser råskap

Som etter flere andre kamper i år, så etterlyser han mer energi og aggressivitet.

– Jeg synes vi så litt preget ut. Alltid et skritt etter. Da er det vanskelig å vinne fotballkamper.

– Vi må vise at vi virkelig vil dette her. Komme ut av skallet. Få ut litt aggresjon. Få ut litt temperament.

– Er spillerne dine for snille?

– Vi har noe å gå på i forhold til å få enda mer råskap over det vi driver med. Det er det ikke tvil om. Det har det vært over litt tid. Det jobber vi hver dag med å bli bedre på.

Han kommer til å se etter spillere med lederegenskaper når han skal fortsette å bygge sitt Vålerenga i de kommende overgangsvinduene. Rett før seriestart hentet han inn spillere som Bård Finne, Abdisalam Ibrahim og Daniel Berntsen. Spesielt de to sistnevnte har ikke klart å prege Vålerenga denne sesongen.

– Vi må ha folk som står frem og er lederskikkelser. Det har vi sagt hele tiden. Adam (Larsen Kwarasey) er det. Vi vet at Fitim (Azemi) har det i seg. Han kommer til å komme mer og mer utover. Nå har vi en Samuel (Fridjonsson) som også er litt annerledes. Så har vi noen virile kantspillere som også har en bra fremtid foran seg.

Han trøstet seg i det minste med at den første hjemmekampen på den nye arenaen ble en folkefest med et voldsomt trykk på tribunen.

– Helt fantastisk. Jeg fikk frysninger. Derfor blir det så vondt når du ikke får frem det du har lyst til å få frem. Men dette er en ny start for Vålerenga, sier Ronny Deila.

Neste oppgave: Rosenborg på Lerkendal.