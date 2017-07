Slik skal Ullevaal fylle opp etter VIF-adjø

Konserter, skiskyting-renn, andre type arrangementer og mer landslagsaktivitet. Det er ideene på hvordan Ullevaal skal brukes etter tapet av Vålerenga.

I september flytter Vålerenga fra Ullevaal Stadion etter 16,5 sesong til sin egen Valle Arena. Dermed går Ullevaal Stadion AS (heleid datterselskap av Norges Fotballforbund) glipp av omtrent fem millioner kroner i året, opplyser Jack Hemmestad, administrerende direktør i Ullevaal Stadion AS.

– Vår målsetning er at vi ikke skal tape noe på dette. Vi er ikke bekymret for økonomien overhode. Det går mer på hva vi åpner for. Nasjonalarenaen vil alltid være populær, sier Hemmestad til VG.

Det blir første gang i moderne tid at verken Lyn, Skeid eller Enga bruker Ullevaal som kamparena. Fra september er det kun landslaget som har Ullevaal som hjemmebane.

– Kalenderen åpner seg for oss så vi kan tenke på andre type arrangementer. Konserter har vi alltid jobbet med, men nå blir det enda mer og lettere å kunne si ja. Tidligere har vi ofte måtte si nei på grunn av eliteseriespill i helgen, sier Hemmestad.

Bruce Springsteen, Bon Jovi, a-ha, REM og One Direction er blant de største som har holdt konserter på Ullevaal tidligere. Nå er det altså rom for mer musikk på nasjonalarenaen.

– Alle store, kjente band som kommer til Norge bør spille på Ullevaal, sier Hemmestad og begrunner det med lyd, sikkerhet og kapasitet.

30. juli møtes Vålerenga og Manchester United til showkamp.

– Forsøkene på å få til showkamper vil vi forsterke de kommende årene, avslører Hemmestad.

Skiskying vurdert



I romjulen arrangeres det skiskytings-showrenn i tyske Gelsenkirchen, hvor løperne stort sett holder seg inne på fotballbanen på Veltins-Arena, stadion til Schalke 04. Slik inspirerer for fremtiden til Ullevaal.

ULLEVAAL-DIREKTØR: Jack Hemmestad er direktør for Ullevaal Stadion. Her fotografert i 2005. Foto: Tore Berntsen , VG

– Vi ser på andre type idrettsarrangement som vi jobber med. Vi har hatt kontakt med skiskytterforbundet, men alt der er terminfestet for 17/18-sesongen allerede. Det kan være noe senere, sier Hemmestad.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, peker på stadioner som Friends Arena i Stockholm og Johan Cruyff Arena i Amsterdam hvor det blir gjort mer enn å spille fotball.

– Vi har et team som ser på hva vi kan gjøre på tvers av selskapene. Vi ser på hva av arrangementer og sport vi kan få til, men det er litt tidlig ennå, sier Bjerketvedt til VG.

Åpning for bedrifter?

Det er ikke bare idrettsarrangement som er i tankegangen for å få folk til Ullevaal.

– Ellers er det andre typer bedrifts-events vi kan vurdere. Vi har alltid sagt nei til det tidligere på grunn av kalenderen har vært full og for å ivareta gresset. Nå kan det være en foretningsmessig bit vi kan vurdere, sier Hemmestad.

– Det viktigste er at vi må opprettholde høyeste kvalitet på gressteppet. Hvor mye og hva som kan bli arrangert, er en helhetsvurdering, supplerer Bjerketvedt.

Mer damefotball kan tenkes



Siden 2000 har kvinnene kun spilt fire kamper på nasjonalarenaen.

Norges landslagsspiss, Ada Hegerberg, har tidligere sagt hun ønsker at kvinnelandslaget skal spille mer på Ullevaal.

– Vi har dialog med NFF om damene skal være her mer fast. Vi ser an år til år. Vi ønsker mest mulig positive arrangementer her. Det kan også være at Ullevaal blir mer brukt for samlinger for U-landslag, sier Hemmestad.

– Vi får mer rom til sport nå. Vi vurderer om vi skal ha flere samlinger og kamper på Ullevaal. Om kvinnelandslaget skal spille på Ullevaal er med i vurderingen, forteller Bjerketvedt.

Ullevaal-direktøren sier han forstår at Vålerenga har bygd sin egen arena.

–Vi har vært klar over det ganske lenge, og skilles som gode venner. Jeg har full forståelse for at Vålerenga ønsket å etablere sin egen stadion. På Ullevaal blir du alltid et slags «lag nummer to» bak landslaget, sier Hemmestad.

Lyn spiller foreløpig i 3. divisjon på Bislett, men han ønsker dem velkommen tilbake om det skulle komme en vakker dag for Oslo Vest-klubben.

– Vi ønsker Lyn velkommen igjen om noen år hvis de nærmer seg eliteseriespill igjen. Det villle vært gøy. Jeg savner «øst mot vest-kampene» i Oslo.

For øvrig tjener Ullevaal Stadion mange millioner på utleie av næringsarealer.