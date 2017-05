NADDERUD (VG) (Stabæk-Viking 1-1) Ohi Omoijuanfo (23) cruiser videre i Eliteserien. Etter tre mislykkede headinger lyktes han endelig – med et herlig volleyskudd.

Det er ikke tilfeldig. Eliteseriens toppscorer har terpet på volleyskudd, blant annet fordi det ujevne Nadderud-gresset ofte gir «sprettballer», og da overtiden var i ferd med å renne ut mot Viking så smalt det fra Ohi.

I kampens siste sekund.

– Som spiss må du jobbe med alle typer avslutninger, og du må kunne avslutte fra enhver posisjon. Det er utrolig deilig å score. Men jeg må jobbe mer med hodet, for da hadde vi hatt tre poeng, sier Ohi til VG.

Han er nådeløs mot seg selv og mener – helt alvorlig – at han burde scoret på alle tre sjansene han fikk med hodet i 1-1-oppgjøret mot Viking.

– Jeg er ikke på det nivået at jeg klarere å styre dem der jeg vil. En klassespiss hadde satt alle de tre headingene. Jeg er et stykke unna, og må jobbe for å bli den klassespissen jeg kan bli, sier han selvkritisk og etterlyser mer aggressivitet hos seg selv.

– Jeg holder igjen istedenfor å angripe ballen hardt. Jeg må få litt mer av det spissinstinktet og bare kjøre på.

Viking-treneren tror de kan unngå nedrykk

Utligningen kom da «alle» trodde at det endelig skulle lykkes for kriserammede Viking.

Stavanger-laget tok ledelsen på et heldig og småmorsomt brassespark fra innleide Kwesi Appiah etter fryktelig rot i Stabæk-forsvaret – spesielt fra Håkon Skogseid.

– Skuffende. Vi var så nærme, og dette er trist for spillerne. De kjempet hardt. Vi har vært i en vanskelig periode, men jeg må si at spillerne har vært enestående, sier Viking-trener Ian Burchnall.

I HARDT VÆR: Ian Burchnall måtte innse at det kun ble med ett poeng mot Stabæk, og at det begynner å bli langt opp til trygg grunn på tabellen. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Med ett poeng går poengsankingen altfor sakte for Viking. En tredel av sesongen er spilt. Viking har kun fem poeng. Det ser bekmørkt ut.

– Vi må være positive og ta med oss det positive fra i dag. Vi forsvarte oss godt, sier Viking-treneren.

– Tror du fortsatt at dere vil berge plassen i Eliteserien?

– Selvfølgelig. Det ser du på prestasjonene våre, men vi må gjøre de prestasjonene om til resultater.

– Har du vurdert stillingen din?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har troen på det jeg gjør og evnene mine. Jeg ser at dette er en utfordring for meg, men jeg er mer enn klar for det.

Vil score flere enn Bendtner

Viking-treneren står oppreist og svarer høflig på hvert spørsmål, men han er alvorlig og virker betenkt i all høfligheten. Ved siden av står en smilende Ohi og snakker om hvor mange mål han skal score.

– Jeg skal score så mange mål som mulig. Jeg har bare lyst å score, jeg, sier Ohi.

– King ble latterliggjort da han satte seg et mål om 15-20 Premier League-mål. Hva er realistisk for deg?

– Jeg har satt meg et mål. Han gikk ut og sa det, og folk lo av ham. Jeg har ikke gått ut med mitt mål, jeg holder det for meg selv. Det er stort av King å sette seg det målet og innfri. Han klarte det. Det viser karakter.

– Over 20 mål?

– Vi får se. Ingenting er umulig.

– Flere enn Bendtner?

– Ja, det er målet det. Det blir vanskelig. Han spiller på Norges beste lag, og han kommer til å få mange sjanser. Når det først løsner for ham, så kommer det til å renne inn.

– Men når forlater du Stabæk?

– Når tiden er inne. Jeg er avhengig av at det er riktig klubb og riktig tidspunkt. Jeg drar ikke ut for å komme tilbake to-tre år senere. Hvis jeg drar ut, så er det for å bli ute.

