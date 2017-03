Slik skal Eurosport gi norsk fotball «tilbake til folket»

29. mars møtes Brann og Rosenborg i «Mesterfinalen». Tre dager senere sparker Kristiansund og Molde i gang Eliteserie-sesongen. Her er planene Eurosport har lagt for å få opp interessen for norsk toppfotball igjen.

– TV 2 har gjort en fantastisk jobb med Eliteserien, men de siste årene har de kanskje hatt mer fokus på Premier League enn dekningen av norsk fotball. Det viktigste vi gjør fremover blir å heve norsk fotball, sier Jan Erik Aalbu, til VG, og legger til:

– Vår ambisjon er å gi fotballen tilbake til folket, og gjøre det til en snakkis igjen, sier Discovery- og Eurosports sportsdirektør.

VG Live: Se hele kampoppsettet for Elitseriern i 2017-sesongen!

Nye konsepter

Discovery har som kjent sikret seg rettighetene til norsk fotball de neste seks årene, og har bestemt seg for å ta flere grep for å øke interessen.

– Vi introduserer noen nye ting til denne satsingen. De nye konseptene våre har blitt godt mottatt av både klubber og supportere, sier Aalbu.

Første serierunde sparkes i gang 1. april når Kristiansund tar imot Molde, og dette er noe av det nye som lanseres i Eliteserien 2017:

• «Derbylørdag»: En vanlig serierunde vil starte med en lørdagskamp kl. 18.00 som sendes direkte på Eurosport Norge. Det vil bli kamper mellom geografiske naboer, så lenge det klaffer med terminlisten.

• «Hovedrunden»: Dobbelt så mange kamper skal vises på åpne kanaler. Det blir fire kamper på åpne kanaler og fire kamper bak en betalingsmur. De «beste kampene» og de «beste lagene» skal i utgangspunktet vises åpent. Rundens hovedkamp vil vises på Eurosport kl. 20.00. Der vises rundens aller største kamp.

• «Fotball Direkte»: Underveis i hovedrunden vil alle scoringer bli vist fortløpende i en direktesendt studiosending kalt Fotball Direkte. Denne sendingen kan sees av kunder på Eurosport Player.

• «Mandagskampen»: Eliteserierunden avsluttes med mandagskampen som sendes kl. 19.00 på MAX.

• «Supersøndag»: Skal arrangeres seks ganger i løpet av sesongen. Da går hovedkampen på TVNorge i stedet for Eurosport Norge. Det vil også bli vist en breddefotballkamp (oppgjør fra 2.–8. divisjon) søndag kl. 15.00. Det vil også bli mulig å se kamper via Apple TV.

• 1. divisjon: Hovedkampen i Norges nest øverste divisjon spilles nå som oftest på tirsdager, dette for at den skal gå på en konkurransefri dag. Kampen tirsdag kveld sendes direkte kl. 19.00 på Eurosport Norge. Det vil også bli TV-sendte kamper på lørdager og søndager. Se hele kampoppsettet for 1. divisjon i 2017-sesongen

• «Eliteserien Fantasy»: Det populære managerspillet fra engelske Premier League er på plass i Norge. Det nye spillet er et samarbeid mellom Norsk Toppfotball, VG og TV-selskapet Discovery, og utvikles av samme leverandør som Fantasy Premier League. Spillet blir gratis å være med på.

• «Mesterfinale»: Seriemester mot cupmester, som kan sammenlignes med Community Shield i England. Dersom noen tar «The Double», som Rosenborg i fjor, blir det ligamester mot nummer to i Eliteserien.

– Dette konseptet var i Norge før, men det fikk aldri fotfeste. Det vil vi endre på, sier Aalbu.

Mesterfinalen 2017 spilles onsdag 29. mars på Brann Stadion i Bergen. Kampen sendes direkte på MAX kl. 19.00, og slik det ser ut nå blir det Nicklas Bendtners første obligatoriske kamp for RBK etter at han overraskende ble klar for trønderlaget tidligere denne uken.



Forsterker laget

Det er ikke bare Rosenborg som har hentet ny fjes før sesongstart. Også Discovery-redaksjonen har hentet inn erfarne profiler inn mot storsatsingen.

– Vi har mange dyktige folk som allerede er på plass, og har i tillegg forsterket teamet. Vi har Carsten Skjelbreid, Bengt Eriksen, Kenneth Fredheim og Asbjørn Myhre fra før. Kjetil Rekdal, Thomas Myhre og Roger Risholt er hentet inn, og skal figurere som eksperter, sier Aalbu.

Kjetil Wæhler og Thomas Sørum kommer også til å figurere som fotballeksperten på kanalene.

– Det er viktig for oss å ha dyktige folk som kan jobbe sammen. Det er som å sette sammen et fotballag, vi vil ha folk som komplimenterer hverandre, som står sammen gjennom tykt og tynt og som pusher hverandre til å bli bedre.

I samarbeid med VG, skal man skape engasjement og interesse rundt norsk fotball igjen.

– Vi ønsker å få folk til å prate den norske fotballen opp – ikke ned. Vi må dyrke det vi har. Vi har en langt kortere sesong og seks måneder med snø, så vi må ikke tro at vi er England eller Tyskland. Samarbeidet vårt med VG blir viktig. Det er en fin avtale som sikrer med fokus på norsk fotball, fastslår han.

Han har også tro på introduksjonen av Fantasy.

– Fantasy er et fantastisk tiltak som vil skape større engasjement, og løfte profiler, sier han, og legger til at han er en uerfaren spiller selv:

– Jeg har ikke spilt selv, jeg er jo 53 år gammel. Men jeg skal begynne å spille nå. Dette vil skape flere profiler i ligaen, føre til flere snakkiser – noe som vil heve engasjementet, mener han.

VG ruster opp dekningen

VGs sportssjef Øyvind Brenne har store forventninger til storsatsingen på Eliteserien og norsk fotball.

– Planene er spennende, og alt ligger til rette for at det skal bli veldig bra. Norsk fotball har et stort, uforløst potensial. Jeg tror forutsetningene ligger til rette, sier han.

VG har fulgt norsk fotball tett i mange, mange år og fortsetter naturligvis med børspoeng og solid redaksjonell dekning av kampene. I tillegg kommer VGTV til å ha ukentlige programmer der norsk fotball blir et viktig element. Tidligere toppspiller Bernt Hulsker er fast inventar i «Foppall», og Mjøndalen-spiller Mads Hansen er med i «Spårtsklubben». I tillegg kommer det et nytt programkonsept hver fredag før seirerundene.

– VG er glade for muligheten til å ruste opp dekningen. Eurosport trenger en nyhetsaktør på samarbeidssiden for å lykkes i sitt ambisiøse prosjekt med å løfte norsk fotball, og kombinasjonen med VGs posisjon som sportsavis på alle plattformer passer godt, sier han, og utdyper VGs rolle:

– Vi skal dekke norsk fotball på VG-måten. Det betyr trøkk på de beste sakene, og økt satsing på levende bilder. Det igjen vil føre til at flere snakker om norsk fotball i lunsjen.

I motsetning til Aalbu, er Brenne en erfaren Fantasy-spiller. Nå gleder han seg til å ta fatt på den norske versjonen av det populære spillet.

– Jeg kan se Hull mot Stoke og håpe på 0–0 om jeg har forsvarere på begge lag med stor spenning, vel vitende om at mine beste venner sitter og håper på scoring fra sine spillere i samme kamp, og det sier litt om kraften i et slikt spill, sier Brenne.

– Dette er noe Eliteserien trenger, på både kort, og ikke minst lang sikt. Det er ett managerspill som gjelder innenfor fotballen, det er Premier League sitt, og når det nå kommer til Norge vil det vil gjøre at flere snakker om norsk fotball igjen, sier han.

Norsk fotball blir førstevalget

Carsten Skjelbreid skal sammen med Bengt Eriksen figurere som programleder i studio.

– Det er et stort prosjekt, og vi gleder oss veldig til å komme i gang. Vi har et ydmykt forhold til oppgaven foran oss, vi skal ikke ødelegge det som allerede er et godt produkt, men gjøre det minst like bra – og gjerne bedre.

Og hva kan man forvente av Skjelbreid & co. i studio?

– Vi har et team med veldig høy kompetanse på norsk fotball, og i bunn ligger kunnskapen til ekspertene våre og alle andre rundt teamet. Fotballen skal tas på alvor, men man skal forhåpentligvis kunne smile og le litt.

– Hos oss blir norsk fotball førstevalget, ikke et syvende eller åttende valg. Vi ønsker å vise norsk fotball, og ønsker å skape mer interesse rundt det, sier han.

Jørgen Klem er en av nyervervelsene til Discovery i kommentatorbua. Han har stor tro på Eliteserie-satsingen.

– Dette blir veldig bra. Det er bare å glede seg. Det er et nytt, stort prosjekt for alle sammen, og jeg er overbevist om at vi kommer til å levere et godt produkt.

– Det har blitt hentet inn dyktige folk, med erfaring fra norsk fotball. Det er moro med norsk fotball, det er vår hjemlige liga.

Klem, som har vært kommentator i ni år nå, er klar på at Eurosport ikke kan generere all interessen alene.

– Vi skal levere produktet, så må norsk fotball heve seg selv også. Vi må løfte dette her sammen.