Slik forsto Børven at han var uønsket i Nederland

(Las Palmas B-Brann 0-1) Sist torsdag skrev Torgeir Børven under for Brann. Overgangen ble fullført etter at 25-åringen fant ut gjennom media at nederlandske Twente ville kvitte seg med ham.

En alvorlig hofteskade spolerte store deler av det tre år lange oppholdet i Nederland for Torgeir Børven. Etter en halv sesong på utlån til Brann sist høst, returnerte Børven til Twente 2. januar til tross for at begge parter var interessert i en permanent overgang.

I fire uker jobbet spissen derfor hardt på trening i et forsøk på å vinne tillit hos den 45 år gamle sjefen René Hake. I mellomtiden fant han ut at han var uønsket.

– Jeg leste i media at Twente hadde lyst til å bli kvitt meg, sier Børven til VG, etter å ha avgjort onsdagens treningskamp mot Las Palmas med en frekk scoring på pasning fra Sivert Heltne Nilsen (25).

Sa fra seg penger

Børven fikk aldri noen direkte beskjed fra Twente om at de ville ha ham ut av klubben, men like før det internasjonale overgangsvinduet stengte tok nederlenderne kontakt med hans agent, Kent Karlsen. Kort tid senere kom partene til enighet om en løsning. Børvens kontrakt, som skal ha gitt ham rundt fire millioner kroner i året, ble avsluttet 18 måneder før tiden.

Børven bekrefter at han fikk utbetalt deler av lønnen han hadde krav på, før han signerte en treårsavtale med Brann med en godtgjørelse som ligger langt under summen han mottok i Nederland.

– Begge partene var nok fornøyde. Det blir et lønnskutt for meg nå, men det går fint. Jeg taper penger, men det er ikke alt. Jeg har lyst til å spille fotball, forteller Børven.

Derfor har Brann-sjefen troen

Brann-trener Lars Arne Nilsen (52) var mannen som ønsket spissen tilbake til Bergen – til tross for et opphold i høst hvor Børven fikk lite spilletid. Det begrunner suksesstreneren med 25-åringens tidligere viste potensial i Odd og Vålerenga.

– Vi vil se om han kan få det ut hos oss. Det har med typen å gjøre. Han jobber hardt og har gode ferdigheter. Vi så i høst at han hadde noe, men spissene våre gjorde det bra og han hadde vært lenge ute med skade. Det var derfor han fikk lite spilletid, forklarer Nilsen overfor VG.



Han roser formen Øystese-gutten har vist under treningsleiren i Spania den siste uken.

– Børven har sett veldig bra ut. Det er ikke tilfeldig at han scorer i kampen, heller. Han har vært skarp. Det er kjekt å få ham i gang.

Har noe uoppgjort

Børven har tidligere vist seg som en av eliteseriens beste spisser i trøyene til Odd og Vålerenga. Etter det mislykkede oppholdet i Bergen i fjor, har han følelsen av at noe er uoppgjort.

Nilsen har foreløpig ingen planer om å hente inn nye spillere, uten at han vil utelukke at det kan skje. Børven kan dermed bli den siste forsterkningen før sesongstart, som for rødtrøyene begynner med bortemøtet med Tromsø på Alfheim 2. april.

– Jeg er giret på å vise at jeg faktisk kan noe. Jeg har lært mye i tiden i Nederland. Jeg ser på meg selv som en bedre spiller nå enn før jeg dro dit, sier Børven, som også håper å ha fått hofteproblematikken under kontroll.

– Hoften er fin nå. I trening og kamp er det ingen problem. Det er litt stivt og sårt etterpå, men jeg er klar til «fight» dagen etter igjen, forsikrer han.

PS: Siden forrige sesong har Brann hentet inn stopperen Vito Wormgoor, midtbaneterrieren Peter Orry Larsen og målsniken Børven. Parallelt har Vadim Demidov (Minnesota United), Erik Huseklepp (FKH), Remi Johansen (Sandnes Ulf) og Fredrik Pallesen Knudsen (FKH) forlatt klubben.