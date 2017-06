Slik forklarer han RBKs svake vår

HAUGESUND (VG) Til tross for at RBK kjemper i toppen av Eliteserien, innrømmer André Hansen (27) at trønderne underpresterer. – Et stort press, sier landslagskeeperen.

Seks poeng på seks kamper er uvanlig kost for seiersvante «trollunger». Søndag kom attpåtil det andre tapet på en måned da Haugesund ble for sterke på eget gress.

Etter kampen kunne trener Kåre Ingebrigtsen fortelle VG at man alltid er bekymret når man underpresterer.

Svikter på flere områder



Bekymret er ikke Hansen, men innrømmer at han har vanskelig for å forklare hvorfor laget som vant serien med 15 poeng i fjor, underpresterer.

– Jeg tror vi svikter litt på flere parametere. Både i forsvar, angrep, kollektivt, duellspill og mentalt. Er du fem prosent ned på alle de, er det vanskelig å vinne alle fotballkamper, sier 27-åringen.

Etter like mange serierunder i fjor (13) hadde Rosenborg tatt 32 poeng og vunnet ti av kampene, tapt en og spilt to uavgjort. Etter 13 serierunder i år står hvitskjortene med 25 poeng, syv seire, fire uavgjort og to tap.

– Skal du se vårseosngen i år under ett, så er vi ikke på maksnivå. Kommer du på bortebaner som mot Haugesund, er det knalltøft. Det er cupfinale for motstanderne, og da er det vanskelig. Jeg skulle gjerne gitt ett svar på hvorfor vi ikke er bedre, men det kan jeg ikke.

– Gjør det situasjonen ekstra frustrerende når det ikke er én spesifikk ting å sette fingeren på?

– Da hadde det hvertfall vært mye lettere å gjøre noe med det. Men det varierer fra kamp til kamp. En dag er vi kanskje for dårlige i duellspillet, mens en annen er vi ikke gode nok som lag.



Stort press



Mot FKH var keeperen den klart beste for gjestene. Oslo-gutten vartet opp med flere viktige redninger, og holdt RBK inne i kampen. Dessverre maktet ikke noen av de andre på laget å score.

– Det er noe vanskelig mentalt for oss, det er stort press. I ligger på delt topp hvis Brann vinner mandag, så hvor dårlige er vi? Det er en vanskelig prosess for oss mentalt.