Skulleruds spillestil hett tema: – Noe ordentlig tullprat

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Sarpsborg 1-1) Strømsgodset har tatt ni av 21 mulige poeng og nå er Tor Ole Skulleruds 4-4-2-formasjon blitt Drammens heteste diskusjonstema.

Det roer seg neppe selv om Eirik Ulland Andersens frisparkperle reddet ett poeng mot Sarpsborg.

– At vi ikke har spillermateriell til å spille 4-4-2 er noe ordentlig tullprat. Vi må begynne riktig sted, og sier Tor Ole Skullerud. Strømsgodset-treneren er overbevist om at Strømsgodset kan bli veldig bra i 4-4-2. Hittil står SIF kun notert med syv mål på syv kamper.

– Vi er tidlig i prosjektet. Da jeg trente Molde klikket alt på plass med en gang. Det er ikke naturlig, sier Skullerud som vant The Double med MFK i sin første sesong med klubben i 2014. Suksessen har ikke vært den samme etter at han tok over Godset i fjor høst.

NM-semifinaletapet mot Kongsvinger i cupen svir fortsatt hos mange drammensere og mange med hjertet i Strømsgodset savner 4-3-3-spillet som Dag-Eilev Fagermo innførte og Ronny Deila videreutviklet til seriegull for fire år siden.

Men Skullerud er uenig i at det historiske bildet av klubben ser ut slik.

– Alle trenerne som har vært før meg i Strømsgodset har også spilt 4-4-2. Debatten er velkommen, men den er også litt rar, mener han og poengterer at han er glad det blir støy når Godset tar for få poeng. Men Skullerud fastslår samtidig:

– Dette er ikke en klubb som har en lang tradisjon for å spille 4-3-3. For meg ligger ikke løsningen i der. Jeg er ikke inne på tanken om å endre nå.

Mot Sarpsborg endte sjansestatistikken 2–5. Strømsgodset jobbet inn et viktig poeng, men Sarpsborg var klart nærmest seieren. Sarpe-trener Geir Bakke støtter Tor Ole Skullerud.

– Dette er en formasjonsdiskusjon som er ganske latterlig. Strømsgodset spiller på de samme premissene de har mistet noen kvalitetsspillere. Det luktet ikke krutt av Godset i fjor høst. Det er noe skal restartes her. Det tar litt tid. Jeg tror Godset blir bare bedre og bedre utover i sesongen.

Geir Bakke irriterer seg over at Sarpsborg ikke kom seg tilbake på vinnersporet etter tapet for Rosenborg. Matti Lund Nielsens ledermål ble utlignet av drømmefrisparket til Eirik Ulland Andersen på overtid i 1. omgang.

– De frisparkene er en av spisskompetansene mine. Jeg føler meg trygg i de situasjonene. Det er ikke første gang jeg scorer et slikt mål, sier vestlendingen på Godsets høyrekant til VG.

Marcus Pedersen sto klar til å skyte på frisparket fra 17 meter, men spissen fikk aldri sjansen. Eirik Ulland Andersen måkte ballen opp i motsatt kryss.

– Marcus sa til meg at jeg skulle hoppe over og han skyte. Men jeg valgte å ignorere det og skyte selv, ler målscoreren. Spillestildiskusjonen hevder han at spillerne ikke bryr seg så mye om.

– Vi merker ikke så veldig mye til det. Vi blir påvirket av at vi ikke vinner kamper. Det kjenner vi på. Men vi er trygge på spillestilen, sier målscoreren.