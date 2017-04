Skullerud ut mot Pedersen-omtalen: – De hyler og skriker

DRAMMEN (VG) Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud (46) har ikke noe problemer med å forstå dem som ville ha rødt kort på Marcus Pedersen (26) søndag. Men han misliker at kraftspissen får stempel som en grisespiller.

Det mener Godset-treneren blir direkte feil, til tross for Pedersens kraftige takling mot Haugesund-spiller Kristoffer Haraldseid i serieåpningen søndag.

Samme kveld gikk rettighetshaver Eurosport (som samarbeider med VG) sitt oppsummeringsmagasin «Fotballrunden». Der ble Pedersens røde kort mot Sarpsborg i fjor i samme slengen trukket frem av panelet, der programlederprofilen Carstein Skjelbreid rettet spørsmålet til kanalens eksperter Thomas Myhre og Bengt Eriksen.

– Fjollete



Det får Skullerud til å reagere.

– Jeg synes ikke noe om at det skal graves frem gamle historier og gamle taklinger. Det er fjollete. La oss komme i gang med sesongen, la Marcus få bruke energien sin. Jeg har allerede snakket med ham om det. Vi skal unngå at det blir sånne ting, vi vil ikke ha den type taklinger i eliteserien. La det bli med det. Han var uheldig eller overgiret i går. Så får det bli med det, melder Skullerud til VG.

Treneren kaller spissen han også hadde på U21-landslaget under EM-suksessen i Israel i 2013 for «en ærlig fyr».

– Det jeg ikke liker ved det hele, er at noen stiller spørsmål ved Marcus Pedersens og hans «attitude» på banen. Han er aldri ute etter å skade noen, aldri ute etter å ødelegge noen. Han er «fyret» i serieåpning og det var flere situasjoner som ikke var bra. Men vi legger oss flate på at det var en stygg takling, presiserer Skullerud.

Pedersen dagen derpå: Ikke endret mening

«Har mistet besinnelsen før»



I Eurosports studio kalte Thomas Myhre taklingen for «helt unødvendig».

– Vi har sett Marcus miste besinnelsen sin før, jeg mener dette er klokkeklart rødt, sa den tidligere landslagskeeperen.

– Det vil være helt tullete og feil å hevde at det har vært mange sånne rundt Marcus Pedersen. Det har snarere vært fair, det han har holdt på med i mange år. Han er tøff, brutal å spille mot. Han er en kraftpakke og det skal vi aldri ta av Marcus Pedersen, kontrer Skullerud, som ikke vil personadressere kritikken.

Eurosports ekspertpanel var langt fra de eneste i Fotball-Norge som luftet meninger om Marcus Pedersens takling, men det virker å være liten tvil om at Godset-treneren blant annet sikter mot rettighetshaveren.

– Jeg liker ikke at det hauses opp til at Marcus er en form for gris. Han er en fyr med masse energi og en real fotballspiller, som går inn for å vinne ballen. Ikke noe annet. Han er ikke ute etter å ødelegge noen. Det er det eneste jeg har vært opptatt av i saken. De som hyler og skriker høyest rundt, synes jeg ikke noe om, sier Skullerud.

Kaller det ulike situasjoner



– Det de viste i går (taklingen mot Sarpsborgs Steffen Ernemann i fjor), er en helt annen situasjon. Der er jeg fullstendig enig i at det er rødt. Der går jeg rett mot spilleren. Her (mot Haugesund) prøver jeg å blokke et innlegg, påpeker Pedersen selv, som snitter på scoring i annenhver kamp i Eliteserien siden debuten for HamKam mot Rosenborg (med scoring) for ni år siden.

Discoverys sportssjef Jan Erik Aalbu, som er redaktør for Eurosports fotballsending, synes ikke det er problematisk at kanalen trakk frem en tidligere episode med Pedersen sett i lys av taklingen mot Haugesund.

– Ingen hadde vel falt av stolen om det ble rødt kort. Vi har ikke som mål å henge ut noen som grisete eller usympatiske, og det inntrykket satt heller ikke jeg igjen med. Men jeg forstår at det kan føles sterkere når man er direkte berørt. Det er forskjell på avsender og mottager, sier Aalbu til VG.

– Den type hendelser – som straffespark eller ikke, taklinger på kanten og mål og ikke mål, skal vi ta opp i studio, ellers gjør vi ikke jobben vår. For øvrig er det hyggelig at vår gamle kompanjong Tor Ole følger med på Fotballrunden på kvelden. Det håper jeg alle fotballfolk i Norge gjør, sier Discoverys sportssjef.

PS! Strømsgodset møter Marcus Pedersens tidigere klubb Brann i Bergen torsdag.