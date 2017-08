Skullerud takker Flo for støtten: – Han har vært fantastisk

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Vålerenga 2-0) En følelsesladet Tor Ole Skullerud (46) takker sportssjef Jostein Flo for støtten gjennom den vanskelige vårsesongen.

– Det har vært kanskje den tøffeste våren jeg har vært med på som fotballtrener. Man kjenner jo på det, sier Skullerud, sikkert flere mentale kilo lettere etter en meget god kamp og 2-0-seier over Vålerenga.

Les også: Godset i fyr og flamme senket VIF i Deilas Drammen-retur

– Flo er hel ved



Etter en skuffende innledning på sesongen har Skulleruds posisjon vært et omstridt tema i Drammen. Etter en god hjemmekamp mot Kristiansund, bortepoeng i Molde, og fyrverkeri mot Vålerenga, er det grunn til å tro at Godset-toget igjen er på rett spor.

– Vi har samlet oss bra. Vi har stått ved planen, og det vi prøver å få til. Jeg må skryte av spillerne og klubben. De har stått i det i den tøffe runden vi har hatt, sier 46-åringen.

På VGs spørsmål om han har følt at det har brent under ham, svarer en følelsesladet Skullerud:

– Jeg har vært fotballtrener en stund, så jeg vet litt om hvordan disse mekanismene er. Jeg føler at jeg har fått sterk støtte. Spesielt av Jostein (Flo) som jeg jobber tettest med i klubben. Han har vært fantastisk. Han er hel ved. Jeg kan ikke få fullrost nok hans posisjon i denne klubben. Han er sterk.

Selv vil ikke Flo ta noen ære for at Strømsgodset ser ut til å ha jobbet seg gjennom og ut av krisen.

– Dette har ingenting med meg å gjøre, sier den tidligere landslagskjempen til VG.

Les også: – Beklager til alle som er glade i Strømsgodset

Flo: – Det har vært en tøff tid



Men han erkjenner glatt at motgangen, etter flere år med stort sett bare suksess, har vært vanskelig å takle for mange Strømsgodset-fans.

FLO LO BEST: I 2013 ledet de Strømsgodset til seriemesterskap. Mandag møttes de igjen. Godset-sportssjef Jostein Flo (t.v) kunne le best, men Ronny Deila tok tapet med fatning. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– På det tidspunktet Tor Ole tok over var dette en av de største utfordringene i Norge. Vi har tatt ett og ett steg hele veien, men det var innlysende at Strømsgodset ville møte motgang på et tidspunkt. Og når den først kommer, så blir det ekstra tungt en periode. Da er rutine, erfaring og faglig styrke en fordel. Tor Ole har ikke veket unna på noen måte. Han har veldig klare ideer på hvordan ting skal være.

– Har du måttet være en brannslukker underveis her?

– Det har vært en tøff tid i Drammen i forhold til forventninger. Kritikken blir stor når du ikke vinner. Det er farlig å bruke uttrykk som at vi er blitt bortskjemt, men man må tåle å tape i fotball. Vi er ikke en klubb som man kan forvente ligger stabilt i toppen. Nå synes jeg både Tor Ole og spillergruppen har svart på et vanvittig press. Vi er ikke kommet ut av noe ennå, men vi er i ferd med å skape noe spennende, svarer Jostein Flo.

Les også: VG fulgte kampen live her

– Litt gamle dager over dette



Mot Vålerenga var det et offensivt, sjanseskapende og underholde Godset-lag som det vi husker fra glansdagene under Ronny Deila. VG noterte 12-7 i målsjanser til hjemmelaget, og det var nesten et under at det ikke ble mer enn bare to mål til Skulleruds lag.

– Det var litt gamle dager over dette, i hvert fall i første omgang. Vi gikk ut i hundre, og spilte fotball slik vi pleide. Kom til mange sjanser. Jobbet for hverandre. Det er det som gjør at vi står igjen med tre poeng, sier Marcus Pedersen til VG.

Les også: Bendtner raste mot Jevtovic

Ronny Deila fikk ikke den returen til Marienlyst stadion som han hadde håpet på.

– Jeg synes Godset var gode. Samtidig synes jeg vi slipper til alt for mye målsjanser. Vi har mye å jobbe med inn mot kampen på torsdag (Elverum i cupen), sier Ronny Deila.

– Vi er nok litt for naive når vi går fremover, og blir for høye med begge backene våre. Men så er det jo sånn i Norge at du får ikke noe «kred» for å stå høyt på bortebane. Det er bedre å legge seg lavt for å kontre. Men jeg er glad for at vi prøver å spille vårt spill, sier VIF-kaptein Christian Grindheim.

Les også: Skullerud overtar Strømsgodset