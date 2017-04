Skullerud om formasjonsbytte: – Det er ikke noe tema

BERGEN (VG) Strømsgodsets 4-4-2-formasjon minnet Fredrik Haugen om Brann under Rikard Norling, men Tor Ole Skullerud avviser at det er aktuelt med et formasjonsbytte.

I torsdagens kamp mot Brann kom Strømsgodset aldri opp på rødtrøyenes nivå. Sentralt på midten fikk Sivert Heltne Nilsen, Kristoffer Barmen og Fredrik Haugen mye rom, og det brukte de til å kontrollere kampen. Brann vant 3-0. Søndag kveld tar Godset imot Aalesund.

– I 4-4-2 er det en ved siden av meg som tar litt fokus vekk fra meg, men det hjelper jo ikke når vi ikke får ballen inn i boksen. Da er det ikke gøy å spille 4-4-2, sier en skuffet Marcus Pedersen til VG på spørsmål om hva han synes om å spille i 4-4-2-formasjonen Strømsgodset har implementert i vinter.

Haugen: – Som å se oss under Norling

Strømsgodset-spillerne ble løpende etter Brann, og klarte ikke å dekke det store rommet på midtbanen. Fredrik Haugen, som med sin presise dødballfot var sentral for Brann, ble minnet om Branns problemer under Rikard Norling - den svenske treneren som ledet Brann til nedrykk fra Eliteserien i 2014.

– Det var litt som jeg har snakket om når vi spilte 4-4-2 med to flate midtbanespillere under Rikard. Det blir mye rom å dekke, og når vi er tre der inne, så blir det mye rom for oss, sier Haugen til VG, før han fortsetter:

– Hvordan de vil spille er opp til dem. De var gode i forrige kamp, men jeg synes vi er mye bedre enn Godset i denne kampen i hvert fall, mener Brann-generalen.

Skullerud vil ikke høre snakk om 4-3-3

Strømsgodset har i en årrekke hatt vært trofast mot sin 4-4-3-formasjon, men under Tor Ole Skullerud spiller Godset 4-4-2. Det har vært et emne for flere diskusjoner i løpet av vinteren, og debatten vil vedvare dersom Godset ikke får orden på sitt eget spill i løpet av de neste serierundene. Skullerud har ikke spesielt lyst til å snakke om formasjonen som han har valgt å gå bort fra.



– Hvordan vi ser ut i 4-4-2? Det er vel litt opp og ned, som det sikkert hadde vært i 4-3-3 eller hva som helst, når VG ber ham oppsummere de to første Eliteserie-kampene Strømsgodset har spilt i sin nye drakt.

– Så 4-3-3-diskusjonen er lagt helt død, selv om dere møter et Brann-lag som i stor grad styrer kampen fordi de har et tallmessig overtall sentralt på midtbanen?

– Men det går det jo an å løse med to spisser også, og en spiss som jobber. Så kan du godt si at det var varierende hvordan vi lyktes med det, men for meg handler det ikke om at vi skal bytte formasjon. Det er ikke noe tema.

– Hvor ser du størst forbedringspotensiale inn mot kampen mot Aalesund?

– Fra 2-0 og ut handler veldig mye om balansen i laget vårt, men frem til 2-0 spiller ikke vi noen dårlig bortekamp her. Det er ikke jeg enig i, i hvert fall, men etter 2-0 er det dessverre litt åpent. Vi må få orden på forsvarsspillet vårt og skape flere målsjanser, oppsummerer Strømsgodset-treneren til VG.