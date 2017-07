Skullerud etter Molde-returen: – Det var rart

MOLDE (VG) Nesten to år etter et bittert brudd med Molde, var Tor Ole Skullerud (46) tilbake på Aker Stadion som Strømsgodset-sjef.

– Det var rart, sier han etter 0-0-kampen mot gamleklubben.

– Hvorfor det?

– Sist jeg var her, ble jeg jo sendt hjem. Det å komme hit nå, er en rar opplevelse. Det er hyggelige folk som jeg fortsatt har kontakt med her, men det var rart å være her igjen, for jeg har ikke vært her siden den gang.

Knust Sigurdarson: – Jeg begynner nesten å gråte

Skullerud om Solskjær: Ringer ikke hverandre ned

Skullerud fikk sparken 6. august 2015 etter 25 poeng på 17 seriekamper, bare måneder etter å ha ledet klubben til «The Double». Ett år senere, da Solskjær hadde ledet laget til svakere resultater etter like mange kamper, langet Skullerud ut mot Molde-sparkingen: «En helt håpløs avgjørelse», sa han til VG.

Her er kjempemissen som kostet Molde seieren mot Strømsgodset:

Denne sesongen har han som oftest ikke ønsket å uttale seg om fortiden i Molde. På spørsmål om hvordan han synes klubben har utviklet seg siden han fikk sparken, svarer Skullerud:

– Det skal Ole Gunnar Solskjær få lov til å svare på. Det har ikke jeg noe med, og det skal jeg ikke mene noe om i det hele tatt.

– Hvordan er ditt forhold til Solskjær?

– Vi tok en liten prat da vi møttes på Marienlyst sist. Men det er ikke sånn at vi ringer hverandre ned, nei.

– Han har fantastisk gode minner

Solskjær forstår at Skullerud opplevde Molde-comebacket som rart – men ikke på den negative måten Skullerud selv antyder.

– Det er alltid sånn når du kommer til plasser du har vært. Han har fantastisk gode minner fra Molde sin beste sesong gjennom tidene i 2014, så han har gode minner herfra og er sikkert «happy» med det han fikk med seg i dag, sier Solskjær etter 0-0 mot Skulleruds Strømsgodset.

Flo erkjenner feilgrep: Her er Strømsgodsets nye plan

Han svarer lystigere enn Skullerud på spørsmål om forholdet mellom de to:

– Det er bra, det. Jeg var med i diskusjonen med Molde da Tor Ole ble ansatt, og synes det var et godt valg.

Strømsgodset-keeper Espen Bugge Pettersen, som leverte en strålende prestasjon søndag kveld, spilte i Molde under Skulleruds ledelse. Han antyder at treneren var revansjelysten foran comebacket.

– Vi har ikke merket noe til det inn mot kampen, men det er klart at jeg var jo her oppe en liten periode med Tor Ole, og vet at han veldig gjerne ville vinne. Det skjønner jeg godt, sier Pettersen.