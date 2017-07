ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm – Strømsgodset 2–0) Tor Ole Skullerud (46) skjønner lite av hva som skjedde da Strømsgodset gikk på sitt femte tap på ti kamper.

– Jeg beklager overfor alle som følger Strømsgodset og som er glade i Strømsgodset for den siste timen, for det var veldig langt unna det vi forventer, sier Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud etter at de tapte - igjen.

Etter to uavgjort mot Vålerenga og Molde, ble det igjen tap da de møtte formlaget Lillestrøm borte. På de siste ti kampene har de kun vunnet én gang, og fem av kampene har endt med tap.

Nå innrømmer Skullerud at han er i villrede om hva de må gjøre for å snu trenden.

– Vi har prestert tålelig bra frem til forrige helg mot Molde, og så falt vi sammen på en måte i dag som jeg synes er helt underlig. Vi må finne ut hva det skyldtes, sier han til VG.

Vil ikke kalle det krise

Lillestrøms Erling Knudtzon (28) og Chigozie Udoji (30) sikret tre poeng for vertene med hver sin scoring før pause. Utover i kampen presset de på for flere scoringer, og Skullerud sier at Strømsgodset ikke kan være bekjent av den siste timen av kampen.

Etter halvspilt serie ligger de på nedrykksplass med 15 poeng. Skullerud vil likevel ikke bruke ordet «krise» om situasjonen klubben befinner seg i.

– Det ordet får du definere. Om det er krise, det vet jeg ikke, sier han.

Treneren bedyrer at han ikke tenker på et eventuelt nedrykk, men erkjenner at de snart må vinne igjen.

FORSTÅR LITE: Tor Ole Skullerud klør seg i hodet etter 0-2-tapet mot Lillestrøm. Treneren mener laget har vist gode tendenser, helt til lørdagens kamp. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Vi må fort komme oss og begynne å ta poeng, for det er sånn denne serien er, sier han.

– Er frustrerende



Espen Bugge Pettersen 837) og Henning Hauger (31) forstår like lite som sjefen av hva som gikk galt mot Lillestrøm.

– Treningsukene har vært bra de siste månedene, og vi har også gjort en del OK kamper, sier keeperveteranen.

At det de mener er gode treninger ikke gir uttelling i kamp, innrømmer de at biter seg fast i dem.

– Nå blir det frustrerende etter kamper her, sier Hauger.

Skullerud føler det på samme måte som spillerne sine.

– Det er alt for lenge siden vi har vunnet og tatt tre poeng, og det er mitt ansvar. Det er frustrerende, sier han.

