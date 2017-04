Skuffet Haraldseid etter brutal takling: – Skulle vært rødt kort

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Haugesund 3-1) En Kristoffer Haraldseid (23) på krykker, etterlyser beskyttelse fra dommerne og rødt kort til målscorer Marcus Pedersen (26). Han fikk ingen av delene.

– Det er en brutal takling, den er håpløs.

Det er det man sitter igjen med etter Strømsgodsets 3-1 seier hjemme mot Haugesund.

Det har vært mye spenning knyttet til seriestarten i Drammen, og hvordan «nye» Strømsgodset skulle se ut under Tor Ole Skulleruds ledelse. Og det var flere ting å ta tak i etter serieåpningen i Drammen.

Godset-seier



• Strømsgodset tok avspark, men det var Haugesund sjokkerte med 0-1 scoring ved Frederik Gytkjær, etter bare 18 sekunder.

• Spissparet Marko Tagbajumi og Marcus Pedersen leverte varene og snudde kampen for hjemmelaget.

• Haugesund scoret klubbens nest raskeste mål i historien i norsk fotball. Vegard Berg Johansen er mannen bak Haugesunds raskeste nettkjenning, da han scoret etter 17 sekunder mot Brann i 1997.

• Erik Huseklepp debuterte offisielt for Haugesund.

• Målscorer Marcus Pedersens beinharde takling på Haugesunds Kristoffer Haraldseid.

Det man sitter igjen med, er det siste av de nevnte punktene. Det var nemlig den store «snakkisen» på Marienlyst etter kampen.



Ikke at Gytkjær scoret etter 18 sekunder, eller at Tagbajumi og Pedersen snudde kampen og sørget for 3-1 seier.



For på stillingen 0-1 til Haugesund, og etter drøye 20 minutter Marienlyst, leverte Pedersen nemlig en susende takling på Haugesunds Kristoffer Haraldseid.

Se taklingen i videovinduet under.

Etterlyser beskyttelse



Godset-spissen slapp unna med gult kort, til bortelagets store frustrasjon.

– Det er en brutal takling, den er håpløs. Jeg synes synd på Kristoffer, som må ut med skade etter en så tøff takling, sier Haugesunds trener Eirik Hodneland til VG etter kampen.

PÅ KRYKKER: Kristoffer Haraldseid møtte pressen på krykker etter Haugesunds 3-1 tap for Strømsgodset. Foto: Krister Sørbø , IKKE VG-BILDE

Og hovedpersonen selv, Haraldseid, møtte pressen på krykker etter kampen. Han deler sin treners oppfatning.

– Ja, jeg er enig i vurderingen at den er brutal. Slik jeg oppfatter situasjonen er det rødt kort til Pedersen, sier han, og legger til at han ikke har hverken sett situasjonen eller snakket med Pedersen siden.

Nå etterlyser Haraldseid grep fra dommerne.

– I dag ble det dobbelt så kjipt for meg med både tap og skade. Dommerne prater hvert år om å beskytte spillerne, men de gjør ikke det. At han (Pedersen) får komme inn med slik kraft og slippe unna med bare gult, synes jeg er rart.

Haraldstein endte opp med å kaste inn håndkleet etter 35 minutter.

– Marcus ingen grisegutt



Marcus Pedersen erkjenner til VG at det ikke var hans beste takling - men samtidig at det gule kortet var riktig.

– Den er på kanten, det er den. Men jeg føler at jeg greier å trekke til meg beina nok til å unngå rødt. Den ser mye styggere ut enn den er, sier Pedersen til VG etter kampen.



Sett vekk fra situasjonen etter 15 minutter, var Pedersen fornøyd med Godset-seier og scoring, og lovet mer mål fra han denne sesongen.

– Det er selvsagt deilig å score, og jeg skal fortsette med det.

Tor Ole Skullerud ville ikke spekulere i fargen på kortet, og vil se situasjonen på nytt før han vurderer og spekulerer.

– Jeg ser at Marcus er altfor sent inne, og så vet jeg at Marcus Pedersen er giret, men ikke ute etter å ødelegge noen. Jeg må få lov å se den på nytt, men vil si at jeg vil ikke at spillerne mine skal spille grisete, sier han til VG og legger til:

– Marcus er ingen grisegutt.

Hør Pedersen vurdere den kontroversielle situasjonen i videovinduet under: