Skuffet Fagermo: Rosenborg vinner suverent

NADDERUD (VG) (Stabæk – Odd 2-0) Bare tre runder inn i årets Eliteserie har Rosenborgs argeste tittelutfordrer allerede gikk opp seriemesterskapet.

Etter nok et bortetap – denne gangen på en sliten gressmatte på Nadderud søndag kveld - ble Odd-treneren forelagt Jesper Mathisens twitter-melding underveis i storoppgjøret mellom Rosenborg og Molde lørdag.

TV 2-eksperten skrev at Eliteserien var avgjort da RBK-ving Milan Jevtovic satte inn trøndernes andre mål og det som senere skulle vise seg å bli matchvinnerscoringen for to dager siden.

– Ja, jeg er enig. Rosenborg vinner suverent. Helt sikkert, sier Fagermo til VG.

Avviser at det er avgjort

Det er kun Sarpsborg som henger følge med trønderne poengmessig. De to lagene har full pott så langt. Odd – av mange tippet helt i toppen denne sesongen – har bare tatt tre av ni mulige poeng.

– Vi har medalje som mål og det mener jeg er mulig selv om vi har startet med to dårlige bortekamper, sier en tydelig skuffet Odd-trener.

Fagermos egen keeper, Sondre Rossbach, stod nok en god kamp mellom stengene, men kunne ikke forhindre at Tonny Brochmann og Luc Kassi sørget for to mål og seier til Stabæk på Nadderud. Til tross for en tung start med Odd mener han det i april er altfor tidlig å si hvor gullet havner.

– Nei, nei, nei. Vi har spilt tre kamper. Den er så absolutt ikke avgjort, sier Rossbach til VG.

Kriging og slåssing

Keeperen kalte Nadderud-matten for en katastrofe etter kampen. Det er langt fra den strøkne kunstgressmatten i Skien til det telemarkingene måtte spille på i Bærum søndag.

Gressmatten var tydelig utfordrende å spille på. I perioder var det ikke mange trekk innad i de to lagene før ballen skiftet eier.

Dag-Eilev Fagermo ville ikke uttale seg om forholdene, men var ganske irritert over hvordan det første baklengsmålet kom. For i det 74. minutt kom lederscoringen – symptomatisk nok etter et langt utspark fra Stabæk-keeper Mande Sayouba.

Tonny Brochmann snek seg inn Odds bakre firer og fikset 1-0.

På overtid sørget Luc Kassi for at det endte 2-0 da han plasserte ballen bak Rossbach med et godt skudd fra inne i 16-meteren. Ikke siden 2007 hadde Stabæk slått Odd på hjemmebane – inntil søndag kveld.

– Det var en jevn kamp. Men jeg er fornøyd med innsatsen og mentaliteten vi viste denne kampen, sier Stabæk-trener Toni Ordinas til VG.

– Det er en kamp «i lufta». Det er kriging og slåssing. Så klarer vi å slippe inn på et utspark og da taper vi, sier Fagermo.