ULLEVAAL STADION (VG) Publikum sviktet klubbene på norsk fotballs nasjonaldag. I år hadde Vålerenga 10.000 færre tilskuere enn i 2010.

16. mai for syv år siden vant Vålerenga 3-0 over Aalesund med 18.004 tilskuere på Ullevaal stadion. Men tirsdag, da Oslo-klubben vant 1-0 over Kristiansund, var tallet nede på fattige 7226 tilskuere.

Det er attpåtil det laveste tilskuertallet på en 16. mai-kamp, på øverste nivå, for Vålerenga siden 1986, ifølge VGs faktamann Geir Juva. Den gang, mot Bryne, var det 3091 på tribunen.

– Vi har en jobb å gjøre, det er det ikke tvil om, sier Vålerenga-stopper Jonatan Tollås Nation når VG konfronterer ham med tallene.

Så du? Mener Solskjær risikerer sparken

Selv om tallene varierer fra år til år, er trenden tydelig og én ting ubestridt: På Vålerengas syv siste hjemmekamper på 16. mai, har det ikke vært færre tilskuere enn i 2017.

Fasiten ser slik ut:

2017: 7226. 2016: 9164. 2015: 12.011. 2013: 9338. 2010: 18.004. 2009: 17.206. 2007: 13.181.

Se utfyllende intervjuer om skrekktallene:

– Ikke spilt bra nok fotball

16. mai-runden i Tippeligaen/Eliteserien de fem siste sesongene: 2017:

Brann stadion: 17.009

Haugesund stadion: 4342

Åråsen: 5421

Aker stadion: 7106

Viking stadion: 8431

Ullevaal stadion: 7226

Lerkendal stadion: 21.112

Marienlyst stadion: 6565

Totalt: 77 212 2016:

Alfheim stadion: 6343

Color Line Stadion: 6751

Ullevaal stadion: 9164

Lerkendal stadion: 21.130

Brann stadion: 17.686

Skagerak Arena: 10.678

Viking stadion: 11.321

Marienlyst stadion: 7132

Totalt: 90 205 2015:

Aspmyra stadion: 6114

Ullevaal stadion: 12.011

Lerkendal stadion: 21.266

Skagerak: 9054

Aker stadion: 10.633

Marienlyst stadion: 7409

Sarpsborg stadion: 4933

Viking stadion: 14 128

Totalt: 85 548 2014:

Viking stadion: 16.508

Brann stadion: 17.032

Åråsen: 10.965

Sør Arena: 8555

Haugesund stadion: 6323

Color Line Stadion: 6580

Lerkendal stadion: 20.442

Marienlyst: 6427

Totalt: 92 832 2013:

Ullevaal stadion: 9338

Aker stadion: 8878

Brann stadion: 17.179

Viking stadion: 11 742

Marienlyst stadion: 6786

Åråsen: 9462

Lerkendal stadion: 19.015

Skagerak Arena: 6397

Totalt: 88 797

– Det er selvfølgelig litt trist, det er det. Samtidig må man være glad for dem som kommer og møter opp. Vi har mange trofaste supportere, men skulle gjerne hatt veldig mang flere, fortsetter Tollås Nation.

Lest? Deila forbannet etter 16. mai-kamp

Gode prestasjoner er nøkkelen, mener Vålerenga-spilleren. Klubben jobber for tiden med å finne ut hvordan de skal rekruttere flere på kamp.

– Vi vil ha flere tilskuere enn dette. Vi har ikke spilt bra nok fotball og vunnet nok kamper. Ikke bare i år, men over tid. Det må vi bare erkjenne, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til VG.

Trange tider i Stavanger

Men Vålerenga er langt fra den eneste klubben som har opplevd publikumssvikt på fotballens festdag de siste årene. VG har gått gjennom 16. mai-runden de siste fem sesongene og tallenes tale er tydelig:

I 2017 var det totalt 77.212 tilskuere på alle kampene. Til sammenligning var det 92.832 mennesker på kamp i 2014. Det gir en nedgang på 15.620 tilskuere – snaut 17 prosent.

Les også: NFF etterforsker Edvartsen-meldinger tilbake i tid

Trenden har rammet Viking hardt. Stavanger-klubben ligger på sisteplass i Eliteserien denne sesongen med fire poeng på ni kamper, og tirsdag tapte de 1-2 for Aalesund hjemme i Stavanger. 8431 tilskuere satt på tribunen. Da de tok imot Sandnes Ulf til Rogalands-derby i 2014, var det 16.508 på kamp. I 2015 var det 14.128 på Viking stadion, langt flere enn det var i år.

Ronny Deila var alt annet enn fornøyd med at Vålerenga kun skapte én målsjanse hjemme mot Kristiansund, men med tre poeng i lomma og datteren Isabella (åtte måneder) på armen, kom smilet frem: