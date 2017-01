Etter halvannet år på utlån i Eliteserien, frykter Muhamed Keita at han mandag må returnere til sin polske arbeidsgiver, Lech Poznan. 26-åringen har fått helgen på seg til å finne seg en ny klubb.

– Jeg vil ikke tilbake dit. Alt var dårlig der. Spilletiden. Det sosiale. Livet. Alt. Hele pakka. Det var møkk!

Slik beskriver Muhamed Keita oppholdet i Polen etter overgangen fra Strømsgodset til Lech Poznan sommeren 2014. Mistrivselen ble tidlig så stor at kantspilleren vendte hjem til Norge på lån bare ett år senere, hvor han tidvis har briljert for Stabæk og gamleklubben i Drammen.

ETTERTRAKTET: Keita var en av Eliteseriens beste spillere forrige sesong, i aksjon for Strømsgodset og Stabæk. Foto: Scanpix

Fikk ultimatum

Keitas problem er at kontrakten med Lech Poznan ikke går ut før om ett år. Han har gitt klubben beskjed om at han ønsker seg bort, men nå begynner det å haste for å finne en løsning. Da Keita skrudde på mobilen etter å ha mellomlandet i Amsterdam på vei hjem fra ferie i Brasil i går, lå det en melding fra ledelsen i Poznan allerede klar.

Beskjeden var at hvis Keita ikke finner seg en ny klubb i løpet av helgen, må han være på plass i Polen for trening på mandag. Derfor håper kantspilleren at rådgiver Jack Karadas vil hjelpe ham med å finne seg en ny arbeidsgiver i løpet av de neste 48 timene.

– Hvis ikke må jeg dra tilbake. Jeg må jo det. Men ingen klubber vil ha en spiller som ikke vil være der. Så vi må finne en løsning på det, forteller Keita til VG.

Har sagt nei til millionlønninger

I løpet av det siste halve året sier Keita han har mottatt flere kontraktstilbud fra klubber i land som Tyrkia, USA, Nederland og Belgia. Av frykt for å gjør et nytt mislykket valg, har han sagt nei til samtlige.

Han ønsker heller ikke å signere for et lag i Eliteserien.

– Jeg har mottatt tilbud helt siden forrige sommer, men det har ikke vært riktig for meg. Det nytter ikke å gå fra Eliteserien til et bunnlag som bare vil slå langt, selv om det er riktig liga. Det blir bare dumt, det også.

– Hvor mye penger har du sagt nei til?

– Flere millioner i årslønn. Jeg spiller jo uansett ikke for noen hundre tusen. Men det er ikke pengene som teller for meg nå. Jeg vil gå til en bra klubb. Jeg vet at hvis jeg går til en god klubb nå, så vil de to-tre neste årene bli veldig bra for meg, forteller Keita, før han legger til:

– Det eneste jeg ikke kan si nei til, er hvis Kina kommer. For da er det snakk om så mye penger.

- Eliteserien er ikke aktuelt nå

Drammenseren har tidvis herjet på Norges øverste nivå siden debuten for Strømsgodset i 2008. Forrige sesong scoret han syv ganger og hadde tre målgivende på 22 kamper.

Med en ekstrem fart, dribleferdigheter av høy kvalitet og dokumentert målteft ville han trolig vært en interessant mann for de fleste norske klubber, men selv føler han seg ferdig med Eliteserien. En av grunnene er at han mener regjerende dobbeltmester Rosenborg er for gode til at andre klubber vil kunne kjempe om tittelen med dem. Og det er titler Keita nå ønsker seg.

– Norge er ikke aktuelt nå. Jeg har muligheten til å spille et annet sted. I Eliteserien er Rosenborg for ekstreme. De andre klubbene rundt Rosenborg er ikke i nærheten. Jeg tror Vålerenga er laget som vil være nærmest, for jeg vet hva Ronny (Deila) står for som trener. Så jeg er spent på hva han får til i Oslo. Bortsett fra det, ser jeg ikke at noen andre klubber kan lage trøbbel for Rosenborg, for å være helt ærlig.

– Men kan situasjonen ende med at du fortsetter i Lech Poznan?

– Nei, nei, nei. Jeg skal ikke tilbake dit, sier Keita kjapt.

Han tror polakkene vil kreve penger for ham, men ikke mer enn at klubber vil ha råd til å kjøpe ham ut av kontrakten som i utgangspunktet løper ut 2017.

Lech Poznan har ikke besvart VGs henvendelser i denne saken.