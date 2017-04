Skal bytte seg til Europa-suksess

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord-Rosenborg 0-3). Kåre Ingebrigtsen så noen av sine mest betrodde menn gå på en formsvikt da Rosenborg røk ut av Europa-kvalik i fjor sommer. Nå tar han tidlig rotasjonsgrep for å unngå at det skjer igjen.

Rosenborg-Odd, første runde. Pål André Helland, Nicklas Bendtner og Milan Jevtovic starter i angrep for trønderne.

Sandefjord-Rosenborg, andre runde. Den nevnte trioen starter alle på benken. Inne på laget er Mushaga Bakenga, Mathias Vilhjalmsson og Elbasan Rashani.

I møte med VG etter kampen i Sandefjord svarer Kåre Ingebrigtsen et klart ”ja” på spørsmål om roteringen er en lærdom fra det som skjedde i fjor sommer.

I kvalifiseringskampene mot Apoel Nicosia og Austria Wien kom flere av Rosenborgs nøkkelspillere seg ikke opp mot sitt beste. Mike Jensen har selv uttalt at han er skuffet over sine egne prestasjoner i det som for Rosenborg var sesongens viktigste kamper.

STERK TRIO: Nicklas Bendtner (fra venstre), Milan Jevtovic og Pål André Helland startet alle på benken mot Sandefjord. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Bendtner: – Vil spille Champions League med Rosenborg

– Rovdrift

– Vi skal rotere, for det ble litt rovdrift på et par av de i fjor. Vi begynner allerede nå, og vil gjøre det samme utover mai når kampprogrammet blir spinnvilt, sier Ingebrigtsen.

Rosenborg-treneren legger ikke skjul på hva som er viktigst i år. Rosenborg skal til Europa. Den målsettingen deler stjernespissen Nicklas Bendtner.

– Jeg vil gjerne spille Mesterliga med Rosenborg. Vi har en spennende sesong foran oss., sier dansken som bare trengte 11 minutter på banen for å score sitt andre for sesongen på like mange kamper.

Sogndal: Sveen scoret og brakk beinet

JEG HAR EN PLAN: Kåre Ingrebrigtsen gliser over at planen han har lagt for Europa-suksess foreløpig har gitt full uttelling. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Tror toppnivået blir bedre

Det målet avgjorde i praksis kampen mot Sandefjord etter at danskens erstatter Matthias Vilhjalmsson hadde gitt trønderne 1-0 fem minutter etter pause. Og da en annen innbytter, Pål André Helland satte inn 3-0 med fem minutter igjen – på et flott plassert skudd helt oppe i hjørnet – kan man si at Ingebrigtsens rotasjonsplan allerede har gitt avkastning.

– Vi har fått i gang alle kantene, viser bredde og ser solide ut. Det er viktig for oss, sier Ingebrigtsen til VG.

– Men hvordan blir toppnivået sammenlignet med i fjor?

– Det blir bedre. Det kommer til sommeren når gresset blir grønnere og relasjonene bedre.

- Vi gir oss selv et problem

I Sandefjord var gresset grønt, men prestasjonene til Rosenborg ikke all verden før pause. Det skal Sandefjord ha mye av æren for. Hjemmelaget spilte klokt, viste ro med ball og kom nær på stillingen 0-0 da Viktor Demba Bindia testet André Hansen med et godt skudd.

Men da samme mann fikk sitt andre gule kort og ble utvist rett før pause for å sparke bort ballen, var løpet kjørt.

– Viktor er lei seg. Vi har snakket om viktigheten av å unngå slike kort i hele vinter. Vi hadde kontroll frem til det, men gir oss selv et problem, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen som dermed kan konstatere null poeng på to kamper i Eliteserie-comebacket.