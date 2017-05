Sjekk det Bakke-mannskapet: Sogndal har bygd seg opp med gamle helter

SOGNDAL (VG) Ingen andre klubber i Norge kan vise til et lignende Bakke-mannskap. Sogndal er full av gamle profiler.

Sogndal-trener Eirik Bakke har en hel rekke av bygdas gamle helter som gode hjelpere.

Ingvar Stadheim . Den gamle Sogndal og Kongsvinger-treneren, som var norsk landslagssjef fra 1988 til 1990, er styreleder i Sogndal Fotball AS og styremedlem i Sogndal Fotball.

. Den gamle Sogndal og Kongsvinger-treneren, som var norsk landslagssjef fra 1988 til 1990, er styreleder i Sogndal Fotball AS og styremedlem i Sogndal Fotball. Yngve Hallén . Mannen som var fotballpresident fra 2010 til 2016 har blitt daglig leder i Sogndal Fotball AS.

. Mannen som var fotballpresident fra 2010 til 2016 har blitt daglig leder i Sogndal Fotball AS. Håvard Flo . Den tidligere Sogndal-stjernen, med syv mål på 26 landskamper, er sportslig leder i klubben.

. Den tidligere Sogndal-stjernen, med syv mål på 26 landskamper, er sportslig leder i klubben. Terje Skjeldestad , som er kåret til tidenes Sogndal-keeper og fikk tre landskamper, er keeper- og assistenttrener.

, som er kåret til tidenes Sogndal-keeper og fikk tre landskamper, er keeper- og assistenttrener. Tre av fire fra klubbens begavede 80-generasjon jobber i klubben. Anders Stadheim (to landskamper, ett mål) er utviklingssjef, Rune Bolseth er spillerutvikler og Tommy Øren (én landskamp) er akademisjef og jobber med arrangement.

– En bra gjeng som vet hva Sogndal står for. At vi har kontinuitet fra toppen og nedover i hele klubben, det er en styrke for oss, sier Eirik Bakke – selv ekte Sogndal-gutt med 27 landskamper og Champions League-semifinale for Leeds som karrierehøydepunkt.

Bakke, som fikk én landskamp mer enn kollega Håvard Flo (men som aldri scoret), konstaterer at «det er mange landskamper i denne gjengen» når VG samler dem til et bilde på innbytterbenken på Fosshaugane – før årets happening i bygda, lørdagsoppgjøret mot Brann.

Riktignok har flere av dem «bare» fått prøve seg på landslaget på samlinger uten utenlandsproffer.

– Skal vi ta steg, må vi ha gode trenere som følger opp spillerne. Vi har en del å gå på før vi er blant de beste på området, mener Bakke.

– Og det er enda flere gamle spillere som trener lag og engasjerer seg nedover i klubben. At vi har klart å bygge opp en generasjon i støtteapparatet som har kontinuitet og toppreferanser, er unikt, sier daglig leder Egil Mundal.

Han har ingen aktiv karriere å vise til, men i en alder av 37 år har han snart 10 år bak seg i klubben, syv av dem som daglig leder.

Øren: – En helt annen klubb

Sogndal-apparatet viser en klubb som viser muskler.

For med rundt 100 millioner kroner i omsetning totalt for klubbens selskaper, er lille Sogndal blitt alt annet enn små i norsk målestokk.

– Jeg tror Sogndal er den eneste klubben i Norge som har en næringsdoktorgrad i garderoben. Ole Erik Grinde (klubbens mentale trener) tar en doktorgrad innen mental trening. Vi har jobbet tettere med høgskolen, og vi har åpnet garderoben fordi vi ønsker å dele kunnskapen. Det har gitt oss mye, sier Mundal.

– Ligger det også en fare ved å bli så profesjonelle?

– Fosshaugane Campus har blitt veldig viktig for hele bygda. Dette handler ikke om fotball, men om en åpen plass som er tilgjengelig for alle, sier Mundal.

– Spillerne har en god hverdag. Skal vi forlange profesjonalitet, så må vi også vise profesjonalitet, sier Håvard Flo.

Tommy Øren sier at det er både fordeler og ulemper med at flere fra den gamle spillergjengen har inntatt lederroller.

– Sogndal er en helt annen fotballklubb enn da jeg var her som spiller. Det har utviklet seg enormt. Sportsavdelingen er større, administrasjonen er større, stadion er større. Hele organisasjonen er større og bedre, sier Øren.

PS! Sogndal startet årets sesong svakt, men har løftet seg etter omleggingen til en Chelsea-inspirert 3-4-3-formasjon. Spiss Martin Ramsland og kant Gilbert Koomson har blomstret, og er i form før tabelltreer Brann kommer på besøk.