Sjefens spådom om Sarpsborg-juvelen: Tidenes nest største salg fra Norge

SARPSBORG (VG) Ingen i Sarpsborg kjenner Krépin Diatta (18) bedre enn lagkameraten Tobias Heintz (19) – som tipper senegaleseren ender opp i en av verdens største klubber. Men han vil gjerne ha Eliteseriens store attraksjon som «samboer» en stund til.

Serietoer Sarpsborgs to største fotballtalenter har nemlig funnet tonen såpass godt både på og utenfor banen at Diatta denne uken flyttet inn i treromsleiligheten Heintz leier av klubbens privatmarkedssjef Alexander Klaussen, bare noen langpasninger fra Sarpsborg Stadion.

Duoen er stort sett der, hjemme og spiller FIFA eller fotball i hagen – eller tester seg i bowling.

– Største potensialet i Norge

Begge er riktignok bedre med myk ball enn hard kule om man dømmer ut fra kjegleserien VG fikk overvære. Men stemningen er det lite å si på innimellom både strikes og rennetreff.

– Vi «boundet» ganske kjapt, nå er det såpass at vi bor sammen også. Det er jo spesielt, da! Han som sitter ved siden av meg nå kan fort ende opp i en av de største klubbene i verden. Han har det største potensialet i Norge nå. Alle kommer til å like å ha ham her i Sarpsborg, sier Tobias Heintz om spilleren som kom til Østfold i vinter.

SARPSBORG-STRIKERS: Tobias Heintz følger med på scoreskjermen, mens Krépin Diatta gjør seg klar for å spille nye kjegler. Bowling er en av hobbyene til Sarpsborg-spillerne. Foto: Øyvind Herrebrøden , VG

Diatta ble formelt klar umiddelbart etter sin egen 18-årsdag. Men det var Sarpsborg som fikk presangen.

Den Norge-baserte agenten Youssoupha Fall hadde pekt seg ut klubben med Eliteseriens fjerde minste budsjett som en interessant utviklingsarena med mulighet for førstelagsfotball og meldte til sportssjef Thomas Berntsen at «Nå har jeg en spiller som er bedre enn de andre…»

Signerte rett før mesterskap



25. februar fylte Diatta 18 år, han ble presentert av Sarpsborg dagen etter – og 27. februar spilte han sin første kamp i Afrikamesterskapet for U21-landslag.

Etter den turneringen visste mange flere i fotballverden om Krépin Diatta. Men da var han Sarpsborg-spiller for de neste fire årene.

– Vi fikk beskjed om at det var mulig at vi hadde heng på et smykke. Og du så det egentlig i «firkanten» på den første treningen, der medspillerne ga tommel opp. Kommer det en med «høl i racketen», blir det dårlig stemning umiddelbart. Han ble kjæledegge, beskriver Sarpsborg-trener Geir Bakke.

For Diatta var ikke som andre afrikanske tenåringer på prøvespill i Norge.

Det var noe med steget, det var noe med pasningsspillet, det var noe med fotballforståelsen. Hvordan han klarer å pulsere spillet sitt, som Geir Bakke kaller det.

«En førstesortering»



– Unge afrikanere som kommer til Norge har noe ved seg som er litt ekstraordinært. Enten fart eller ekstrem fysikk eller at de er veldig gode på noe – også er det noen mangler.

– «Førstesorteringen» havner i de store nasjonene, andresorteringen i land som Nederland, Belgia og Sveits, mens til Norge kommer tredje- og fjerdesorteringen, fortsetter Bakke – som har spurt seg selv om hvorfor de beste afrikanerne i Europas toppligaer blir veldig gode på kort tid og raskt forstår spill, struktur og samhandling.

FØLGES TETT: Ettertraktede Krépin Diatta (til høyre) sammen med Sarpsborgs suksesstrener Geir Bakke før bortekampen mot Stabæk i april. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Jeg har tenkt at trenerne er vanvittig gode pedagoger som får til det. Men så får du inn en førstesortering selv og skjønner at han er intelligent, han er lynhurtig, teknisk god og sosialt smart. Han har lært seg engelsk i en rasende fart. Førstesortering som fotballspiler og førstesortering som type, mener Geir Bakke.

Tenåringen fra Senegal kunne blitt en myte i norsk fotball – om Sarpsborg hadde sagt ja til budene som ramlet inn tidlig i sommervinduet.

Diatta er nesten blitt solgt to ganger og kunne forlatt Norge som megatalentet som aldri egentlig fikk vist hva han har å by på.

Matchet forsiktig



Først mot slutten av juni startet han en seriekamp for første gang og fortsatt har han bare spilt en drøy fjerdedel (målt i minutter) av Eliteseriesesongen. En firenasjonersturnering og U20-VM med Senegal, pluss en liten hamstringsskade derfra, utsatte matchingen med noen uker.

Men dribleshowet mot Brann, soloscoringen i cuprunden mot Odd og forarbeidet med assist og mål mot Kristiansund sist tyder på at det var verdt å vente på.

Og uten at Geir Bakke deler ut spilletidsløfter, iallfall ikke gjennom VG, virker signalene fra Sarpsborg tydelige på at senegaleseren blir dyrket i den ene angrepsrollen når den bare ni år gamle fotballklubben spiller for en historisk topp tre-plassering i Eliteserien denne høsten.

Salget av Anders Trondsen til Rosenborg – i en deal som kan bli verdt totalt 14,5 millioner – åpner dessuten for at bestekompisen Tobias Heintz også løftes oftere inn i startelleveren på den ene flanken – dersom Kristoffer Zachariassen flyttes inn sentralt på midtbanen.

– Vi gjorde det da vi vant 4-0 mot Odd i cupen. Du så det var en kameratgjeng som ville leke seg da. Heintz og Diatta er blitt som brødre, de henger tett sammen og er vidunderlige fotballspillere, sier Geir Bakke.

Fikk aldri Molde-kontrakt



Sammen med sportssjef Thomas Berntsen gir treneren masse ros til Heintz og privatmarkedssjef (og huseier) Alexander Klaussen for å ha sørget for at 18 år gamle Diatta har funnet seg til rette utenfor banen.

– Jeg er glad for å være i Norge. Det har vært enkelt for meg å bli inkludert her, sier Diatta selv på engelsk – noe han har lært etter tre-fire måneder med språkkurs.

Som 16-åring høsten 2015 var han på besøk i Molde. Der ble det med noen treninger med juniorlaget og én kamp før han reiste hjem til Senegal, slik Diatta forteller historien.

Andre forsøk i Norge kan derimot være starten på et eventyr, selv om både snøen og språket var ukjent da han kom denne vinteren.

– Han satt veldig rolig og våget såvidt å se på noen i starten. Nå er han nesten sjefen i garderoben, sier Tobias Heintz.

– Hvordan synes du han har taklet det å være så ettertraktet blant store klubber?

– Spesielt i sommer har det vært mye, og jeg har merket det litt på ham, at han har gått litt lei. Tror han er veldig glad for at det har roet seg nå. Men vi snakker ikke så mye om klubber og interesse. Det får han nok av fra før. Jeg prøver å få ham til å tenke på andre ting, sier Heintz.

Blir neppe solgt nå



Mest sannsynlig får han beholde Diatta i leiligheten også etter at overgangsvinduet er stengt.

For sportssjef Thomas Berntsen sier til VG at det «i hvert fall» kreves en dobling av 20-millionersbudet som kom tidligere denne sommeren. For klubben ser gjerne at Diatta blir i et halvt år til – eller aller helst til neste sommer.

– Da vi solgte Trondsen, kom vi i en helt annen situasjon. Vi er rolige, agenten er rolig og Krépin er rolig. Han sier han helst vil være her litt, men at han reiser hvis det riktige kommer, melder Berntsen.

– Jeg elsker klubben og supporterne. Det kan skje, sier Diatta selv om å bli ett år til.

Berntsen sier senegaleseren «ikke er i nærheten» av å være den som tjener best av spillerne i Sarpsborg 08.

– Han har en helt normal kontrakt, kanskje litt bedre betalt enn de andre på hans alder. Men den første bilen blir ikke Ferrari, det blir det ikke, billedlegger sportssjefen.

Spådommen: Dyrest siden Carew



Men det blir snakk om helt andre summer den dagen Krépin Diatta reiser fra Sarpsborg. Egentlig var klubben klare for å selge ham for drøyt 20 millioner tidligere i sommer.

– Det har vært litt tilfeldigheter og formaliteter som har manglet, men det er vi veldig glade for nå. Det er ganske vanskelig å få veldig høye priser ut fra Norge, men jeg tror Krépin kommer til å sprenge grenser. Jeg tror ikke han slår Carew-salget (til Valencia for 75 millioner i 2000), men at han blir det nest største salget fra Norge, erklærer Thomas Berntsen.

– Er dere blitt «herset med» i forhandlingene – er det grunnen til at det er blitt nei?

– Uten å si for mye, så er det andre folk som har prøvd å herse med oss mer enn de utenlandske klubbene. Vi har fått gode råd og vært bestemte selv. Vi har vært enige om pris, det handler om bankdetaljer, garantier og formen på avtalen. At det skal være lån før kjøp og så videre, sier Berntsen.

Å låne ut Krépin Diatta er neppe aktuelt for Sarpsborg.

– Eller – det er greit. For et par-tre-fire hundre millioner. Euro, gliser Thomas Berntsen.