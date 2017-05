Sjanseløse Odd rundspilt av Sandefjord

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Odd 0-0) Rafik Zekhnini (19) så ut som han var redd for å bli skadet i nesten hver eneste duell. Medaljekandidat Odd lignet på et bunnlag.

Sandefjord var klart best, og det var smått utrolig at ikke blåtrøyene tok med seg tre poeng. Vestfoldingene dominerte totalt, vant sjansestatistikken 8-0 – og fikk Odd stort sett til å ty til noen planløse og lite treffsikre langpasninger.

Telemarkingene skapte faktisk ikke en eneste målsjanse i møtet med nedrykksdømte Sandefjord. Men denne lørdagen var det hjemmelaget som så ut som et topplag og Odd som så ut som en dumpekandidat.

Trolig var det en av Odds svakeste kamper i dette årtusenet.

Sandefjord hadde mer enn nok sjanser til å sikre en fortjent seier. 20 minutter før slutt måtte Viljar Myhra ut i full strekk for å slå Håvard Storbæks skudd til corner. Den tidligere Odd-spilleren eide for øvrig midtbanen sammen med lagkamerat Enric Valles.

Et tamt Odd var egentlig aldri i nærheten. Masse feilpasninger, puslete duellspill og planløst angrepsspill sørget for at gjestene ikke skapte en eneste målsjanse. Stortalentet Rafik Zekhnini så ut som han var redd for å bli skadet i hver eneste duell, og ble effektivt stoppet av El-Hadji Kane.

13 minutter før slutt var Sandefjord nok en gang nær seiersmålet etter en corner, men Myhra reddet igjen.

Og i det 87. minutt prøvde Storbæk seg igjen, denne gang fra over 30 meter, med et presist skuddforsøk. Odd-keeper Myhra rakk akkurat frem i tide og fikk slått til en av særdeles mange Sandefjord-cornere.

På overtid fikk både Sandefjord-keeper Ingvar Jonsson og Olivier Occean gult kort. Jonsson var borti Odd-spissen med noe som minnet om et slag, men uansett ikke så hardt at det var noen grunn for Occean til å kaste seg i bakken.

PS! Etter seks seire og fire tap på de ti første kampene spilte Odd for første gang uavgjort i Eliteserien denne sesongen.