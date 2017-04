Siste nytt om Eliteserie-lagene: Zekhnini-skade var aprilspøk

Rafik Zekhnini (19) skremte mange Odd-supportere da han dro en 1. aprilspøk om nok en skade. Les deg opp på den virkelige skadesituasjonen for ditt lag her.

På Twitter meldte nemlig kantspilleren, som flere mener kan bli Eliteserie-sesongens heteste spiller, at han hadde blitt skadet.

– Jeg skrev at det var kjedelig å slå opp skaden på nytt, men at jeg kommer sterkere tilbake, forteller Zekhnini til VG.

Det hele viste seg å være en aprilspøk, og Zekhnini slettet etter hvert meldingen.

– Jeg fikk meldinger i hytt og pine, og det ble ganske mye reaksjoner. Men det var jo 1. april da, gliser kantspilleren.

Zekhnini er skadefri og forventes å starte på kanten for Odd i søndagens storoppgjør mot Rosenborg. En kamp hvor Kjetil Rekdal forventer å se dramatikk

Odd mangler Jone Samuelsen til denne, mens Rosenborg-spiller Birger Meling ikke er tilbake i full trening etter en hjernerystelse.

Rosenborg kommer fra 2-0-seier mot Brann i Mesterfinalen. Odd avsluttet sesongoppkjøringen med 3-4-tap mot Start.

Alle søndagens kamper kan du følge live hos VG.

Sjekk hvor VG-lupen tippet: Rosenborg og Odd

2016s verstinger møtes på Alfheim

Det er forventet en tøff batalje på Alfheim mellom Tromsø og Brann - lagene som fikk flest kort i Eliteserien i fjor.

– Vi pådro oss noen unødvendige gule kort i fjor, men vi har ikke en type spillestil som er veldig fysisk. Jeg tror ikke kampen vil bære preg av kort, men jeg tror den blir actionfylt, sier Bård Flovik til NTB.

Brann-kaptein Vito Wormgoor er skadet for gjestene. Runar Espejord fikk en smell i U 21-landslagskamp mot Portugal, men forventes å være klar til kamp.



Brann tapte 0-2 mot Rosenborg i Mesterfinalen onsdag, mens Tromsø spilte 3-3 mot Bodø/Glimt.

Bekreftede lagoppstillinger:

Tromsø (4-4-1-1): Kongshavn - Nordbye, Ødegaard, Wangberg, Antonsen - Sigurdarson, Yttergård Jensen, Gamst Pedersen, Ingebrigtsen - Vuk - Lehne Olsen

Brann (4-3-3): Leciejewski - Nouri, Acosta, Grønner, Kristiansen - Haugen, Heltne Nilsen, Barmen - Rolantsson, Orlov, Braaten

Slik tippet VG: Tromsø og Brann

I serieåpningen ble Kamer Qakas noe uortodokse pasning en snakkis. Solskjær og KBK-trener Christian Michelsens meninger var delte:

Skadeskutt Stabæk



Stabæk ønsker Aalesund velkommen til kamp på Nadderud 18.00 søndag. Der møtes de nederlandske brødrene Edwin og Raymond Gyasi.

– Jeg er veldig glad for at han fikk sjansen i Stabæk, men en skade gjør at han dessverre er ute i to-tre uker til. Hvis du tror jeg er hurtig, så skulle du sett broren min. Han er ekstremt rask, sier storebror Edwin til Sunnmørsposten.

Tobias Ødegaard, Luc Kassi, Sindre Maurtiz-Hansen og Franck Boli usikre for Stabæk.

Tortol Lumanza og Håkon Skogseid har også slitt med skader før seriestart, men er klare til serieåpningen.

Det meldes ikke om noen skader for Aalesunds del, men det er usikkert om nysignering Lars Veldwijk (spiss) er med mot Stabæk.

Stabæk vant generalprøven 3-0 mot Mjøndalen, mens AAFK slo Molde 5-1.

Bekreftede startoppstillinger:

Stabæk (4-2-3-1): Sayouba - Skogseid, Skjønsberg, Hanche-Olsen, Moe - Ba, Lumanza Lembi - Vetlesen, Brochmann, Njie - Omoijuanfo

Aalesund (4-2-3-1): Lie - Kirkeskov, Lie, Ramsteijn, Arnarson - Carlsen, Riise - Thrandarson, Gyasi, Schmidt - Abdellaoue

Slik tippet VG: Stabæk og Aalesund

Fått med deg veddemålet mellom Pål-André Helland og Muhamed Keita?

Nysigneringer i Sarpsborg-troppen



Sarpsborg er av mange tippet høyt på tabellen i Eliteserien 2017. Trener Geir Bakke kan velge fra en skadefritt tropp før oppgjøret mot Sogndal.

Blant spillerne som er med er nykommerne Erton Fejzullahu (spiss) og Krépin Diatta (midtbanespiller).

Sogndals toppscorer i 2016, Ole Amund Sveen, har slitt med skade i sesongoppkjøringen, men er klar til søndagens kamp.

Lars Christian Kjemhus (leddbånd), Kristinn Jónsson (lårskade) og Kasper Nissen (korsbånd) er imidlertid skadet.

Sarpsborg 08 vant 4-0 mot Fredrikstad i generalprøven. Sogndal slo Brann 2-1.

Bekreftede startoppstillinger:



Sarpsborg 08 (4-4-2): Kristiansen - Albech, Jørgensen, Rosted, Thomassen - Halvorsen, Lund Nielsen, Zachariassen, Trondsen, Lindberg, Mortensen

Sogndal (4-4-2): Dyngeland - Teniste, Utvik, Psyche, Grodås - Birkelund, Nwakali, Furebotn, Koomson - Ramsland, Bye

Slik tippet VG: Sarpsborg og Sogndal

Fravær for Skulleruds Godset

Strømsgodset tar i mot Haugesund på Marienlyst. Tor Ole Skullerud forventer et bortelag som er direkte i stilen.

Skullerud mangler keeper Espen Bugge Pedersen og Mounir Hamoud.

FK Haugesund mangler Anthony Izuchukwu, Eirik Mæland, Bruno Leite og Bruno Soares.

Godset spilte 2-2 i generalprøven mot Sandefjord, mens Haugesund vant 1-0 mot Sandnes-Ulf.

Bekreftede lagoppstillinger:

Strømsgodset (4-4-2): Makani - Vilsvik, Glesnes, Høibråten, Parr - Jradi, Tokstad, Hauger, Nguen - Pedersen, Tagbajumi

Haugesund (4-4-2): Bråtveit - Haraldseid, Skjerve, Andreassen, Stølås - Huseklepp, Hajradinovic, Kiss, Abdi - Gytkjær, Ibrahim

Slik tippet VG: Strømsgodset og Haugesund