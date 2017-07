Sigurdarson-brøler kostet Molde seieren

MOLDE (VG) (Molde – Strømsgodset 0-0) Bjørn Bergmann Sigurdarson (26) har vært Moldes store stjerne denne sesongen. Men på overtid mot Strømsgodset sviktet islendingen.

Etter en kamp hvor Molde hadde skapt klart flest sjanser, fikk spissen en gigantisk mulighet til å sikre tre viktige poeng hjemme mot Strømsgodset.

På nærmest åpent mål, fra noen få meter, skulle Sigurdarson bare trille ballen i nettet. I stedet traff ballen innsiden av stolpen, trillet over streken og bort fra målet.

Dermed ble det bare ett poeng for Ole Gunnar Solskjærs menn, mens Strømsgodset sikret et viktig bortepoeng i bunnkampen.

Pedersen-skade

De kjemper i hver sin ende av tabellen, men i første omgang kunne både Molde og Strømsgodset vise til flere fine angrep. Det ble ikke skapt flust av sjanser, men kampen var velspilt og behagelig å se på.

Nærmest var Fredrik Brustad for Molde, som ikke klarte å treffe mål etter å ha tatt imot en strålende langpasning i bakrom. Nærme var også gjestenes uhåndterlige driblefant Tokmac Nguyen; kantspilleren danset seg inn foran mål, men skuddet fra skrått hold ble reddet av Molde-keeper Andreas Linde.

Den første omgangen inneholdt også dårlig nytt for begge lag. Godset-spiss Marcus Pedersen, som forrige helg endelig fikk slutt på måltørken etter en helt spesiell oppladning, måtte ut med skade etter drøye 25 minutter.

Så måtte Molde-spiss Fredrik Brustad kapitulere på grunn av nakkeproblemer. Han ble erstattet av Sander Svendsen.

TIDLIG FERIE: Marcus Pedersen måtte ut med skade etter bare 25 minutter av Strømsgodsets siste kamp før sommerferien. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Molde-dominans

Etter hvilen handlet det mer og mer om Molde, som bet seg fast i Strømsgodsets banehalvdel og skapte flere store sjanser.

Etter en lang periode med Molde-press fikk Petter Strand en eventyrlig mulighet til å sende vertene i ledelsen, men avslutningen hans fra elleve meter gikk rett utenfor stolpen.

En svært engasjert Ole Gunnar Solskjær virket til tider oppgitt over at dominansen ikke resulterte i mål, og tok et offensivt grep da han satte inn angriper Thomas Amang for stopper Joona Toivio med et drøyt kvarter igjen å spille.

19-åringen var et friskt tilskudd, og skapte flere farligheter, men det ble ikke mer enn gode tendenser for Molde. De får likevel smake på sølvplassen i Eliteserien – men bare i to timer, frem til Brann og Sarpsborg har gjort opp om poengene i Bergen.