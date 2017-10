Sigurd Rosted gikk fra syndebukk til redningsmann i toppkampen

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Sarpsborg 08 1-1) To mål av Sigurd Rosted – ett i hver ende – var ikke nok til å redde en tam og skuffende kamp mellom Norges to beste lag.

– Begge lag er helt sikkert godt fornøyd med det ene poenget, mener Eurosport og tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal etter å ha overvært kampen på Lerkendal.

Der var det én spiller som spesielt havnet i sentrum: Sigurd Rosted.

Ti minutter ut i andre omgang satte han innlegget til innbytter Alex Gersbachs i eget mål. Ti minutter etterpå fikk samme mann revansj for selvmålet, da han scoret «riktig vei», etter Krepin Diattas deilige hælflikk.

– Det var ikke så mange sjanser, så uavgjort er greit, sier Rosted til Eurosport.

S08-trener Geir Bakke er enig at poengdeling er greit, men er samtidig misfornøyd med at angrepsspillet ikke var helt på topp.

– Hadde vi vært mer presise, så var det plass ... Det var rom ... Så akkurat det ergrer oss litt. Men vi skal ikke si at vi fortjener tre poeng. Vi er fornøyd med det ene, sier han til kanalen.

På motsatt side er RBKs Meling også noe misfornøyd.

– Vi leder kampen og skal klare å ri det unna. Det er irriterende at vi gir dem det målet, sier Birger Meling til Eurosport.

Om gullmulighetene er han klar. RBK leder med ni poeng på nettopp Sarpsborg.

– Vi bør ta dette hjem, konstaterer han.

– Hadde de hatt lyst på gullet, så hadde de vel kommet med mer, stemmer RBK-trener Kåre Ingebrigtsen i.

Tam åpning

Det var på forhånd grunn til å håpe på en velspilt og underholdende «seriefinale» mellom Eliteseriens to beste lag. I stedet ble første omgang et langt gjesp av en fotballkamp mellom to lag som aldri så ut til å komme seg ut av oppvarmingsmodus. De første femogførti minuttene var et antiklimaks uten hverken sjanser, dramatikk eller nerve.

Omgangens første avslutning kom ikke før i det 18. minutt, da Vegar Eggen Hedenstad prøvde seg på en dødball-frekkis. Skuddet, som Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen hadde grei kontroll, var omgangens eneste skudd på mål, og det eneste som kunne ligne på en halvsjanse.

De Lanlay-skade

Omgangens mest dramatiske øyeblikk kom i det 24. minutt. I det som så ut som en helt uskyldig situasjon, kom Yann-Erik de Lanlay uheldig ut av det. Rogalendingen hadde tydelige smerter, og forlot raskt banen etter å ha forsøkt å hinke seg videre.

de Lanley har akkurat begynt å komme tilbake i form etter en korsbåndskade som holdt ham utenfor fotballen i lang tid.

– Det er ikke noe båndskader, beroliger Ingebrigtsen.

– Det var noe ømhet. Alt var stabilt og kneet var bra, så han har vel fått seg en trøkk. Om en ukes tid skal han vel være klar igjen, sier han.

Dommer Svein Oddvar Moen la ikke til så mye som ett eneste sekund i første omgang. Det var like greit.

Før andre omgang var utgangspunktet greit; det kunne i hvert fall ikke bli verre.

– Kom igjen, Trollan!

Det skulle det heller ikke bli. Ti minutter ut i omgangen hadde hjemmefansen nok. I over to minutter sang «Kjernen» taktfast og formanende «kom igjen trollan, kom igjen trollan».

Hjemmelaget lystret og satte opp farten i angrepsspillet. Tolv minutter ut i omgangen fikk hjemmefansen endelig noe å juble for. Alex Gersbach, som kom inn for de Lanlay, stormet ned mot dødlinjen og la hardt inn foran mål. Sarpsborg-forsvarer Sigurd Rosted forsøkte å klarere, men ballen rullet i stedet i eget mål.

Rett før timen var spilt fikk Sarpsborg 08 kampens første corner. Rett etterpå fikk blåtrøyene også den andre. Det skulle gi resultat.

Fra synder til helt

Rosenborg var første på innlegget, og Birger Meling satte full fart ut av egen 16-meter. Flere Rosenborg-spillere kom etter, men Mike Jensen var ikke én av dem. Dermed gikk Melings pasning sideveis til en Sarpsborg-spiller på høyre. Innlegget landet på Krépin Diatta på bakerste stang.

Diatta hælet ballen inn mot femmeteren, hvor Rosted fikk revansje for selvmålet, og dermed 1-1. Sarpsborg hadde et par gode muligheter til å sjokke hjemmelaget på nytt, men så etter hvert ut til å slå seg til ro med ett poeng.

Fem minutter før slutt begynte de første tilskuerne å reise seg fra setene sine. De gikk ikke glipp av noe.