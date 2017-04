Servitør Braaten om egen måltørke: – Ett år uten mål er skandale

BERGEN (VG) (Brann - Haugesund 3-1) Daniel Braaten (34) inntok servitørrollen da Brann slo Haugesund. Nå er hans neste mål å noterte seg for sin første scoring i Brann-trøyen.

– Jeg er litt tung i ræva, men bortsett fra det går det greit, sier Braaten lurt når VG ber ham oppsummere egen innsats i Branns 3-1-seier over Haugesund.

Forrige sesong noterte Braaten seg for to målgivende pasninger i Eliteserien. I mandagens kamp mot Haugesund på Brann stadion serverte han Torgeir Børven to ganger, først med et presist innlegg på bakerste stolpe, deretter vant han en duell med Fredrik Pallesen Knudsen før han fikk pirket ballen videre til Børven, som sikkert bredsidet inn Branns tredje mål for kvelden.

VG LIVE: Vi fulgte kampen

Tomålsscoreren var usikker på om servitør Braaten mente å finne han inne foran mål.

– Jeg vet ikke helt om det var det han prøvde på med venstrefoten, men jeg prøvde å løpe mot keeper, og så slår han inn med venstre. Om det er med vilje må dere nesten ta med han, men det ble scoring i alle fall, sier en lattermild Børven til VG.

– Jeg skulle slå hardt inn foran, men det ble løst inn foran, men det gikk jo greit, kontrer servitør Braaten når VG konfronterer han med Børvens utsagn.

– Lars Arne Nilsen har snakket om at han vil ta større risiko denne sesongen. Kan vi regne med å se mer av deg fremover på banen i år?

– Ja, forhåpentligvis. Det ble dårlig med mål i fjor, så jeg må prøve å komme meg litt nærmere i år, sier Braaten, vel vitende om at han gikk gjennom sin første sesong i Brann-trøyen uten å finne veien til nettmaskene.

– Er det neste punkt på planen - å score?

– Ja, å gå ett år uten å score er skandale, sier Braaten lurt.

Heltne Nilsen doblet

Lagene var fullt på høyde med hverandre det første kvarteret, som var preget av mange dueller og at spillet aldri fikk satt seg skikkelig, men etter at Børven styrte Braatens innlegg fra høyre i mål etter 17 minutter, tok Brann kontrollen.

Hjemmelaget dominerte resten av den første omgangen. Fredrik Haugen var to ganger nær ved å legge på til 2-0, og Bismar Acosta burde doblet Branns ledelse da han fikk avslutte på bakerste stolpe, men midtstopperen skjøt over.

Etter en knapp halvtime satt endelig Branns andre for kvelden. Målscorer Børven skaffet Brann corner. Den prikket Haugen på pannebrasken til Sivert Heltne Nilsen, som stanget ballen i nettet bak Per Kristian Bråtveit.

– Det er alltid gøy å score, selv om jeg ikke gjør det så ofte, sier trenersønnen til VG etter kampen.

– Hvor viktig er det å ha en dødballservitør som Haugen?

– Det er veldig viktig. Vi har scoret en del mål på det allerede, så fortsetter vi å få dødballer, så kommer vi til å score en del mål på det i år, mener Heltne Nilsen.

Horneland: – Vi var litt for lite Haugesund

Haugesund var fullt på høyde med Brann det første kvarteret, men da hjemmelaget tok ledelsen, måtte Haugesund-trener Eirik Horneland se at hans mannskap dalt fullstendig sammen. Da gjestene fikk en redusering etter en drøy time ble håpet tent, før det sluknet da Børven punkterte kampen.

– Brann var best. Vi var litt for lite Haugesund, og da blir det litt for lett for Brann å slå Haugesund på hjemmebane, oppsummerer Horneland til VG.

– Hvordan forklarer du kollapsen etter at Brann scorer?

– Jeg stusset også litt ved det. Mål preger kamper, det vet vi alle. De første ti minuttene ventet man litt på hvem som skulle ta initiativet i kampen. Vi får to-tre gunstige brudd rett før de scorer, men så sover vi litt, og da får de momentumet og den første scoringen, og derfra og ute synes jeg det er de som styrer, sier Horneland, som likevel fant noe positivt å ta med seg:

– Når vi får scoringen får vi satt litt trykk på de, men ikke så mye som vi skulle ønske, sier Horneland, som mener laget ikke spilte på egne styrker.

FOR LITE HAUGESUND: Haugesund-trener Eirik Horneland mener Haugesund ikke spilte nok på egne styrker mot Brann. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

– Vi er litt for lite direkte, for lite vonde å møte, vi vinner for få første- og andreballer, og vi blir litt for omstendelige, konkluderer Haugesund-sjefen.

Redusering skapte ny spenning

Den andre omgangen startet langt på vei slik den første avsluttet, men etter 61 minutter fikk bortelaget belønning for at noe mer aktivt press.

Liban Abdi, som scoret for Haugesund da de slo Lillestrøm 2-0 borte i tredje serierunde, dro seg fint fri på venstrekanten. 28-åringen dro seg innover i banen før han kontant hamret ballen i mål helt nede ved nærmeste stolpe.

– Det var en fin scoring, men det betyr ikke så mye når vi ikke får med oss noe hjem. Det er kjipt at vi ikke får med oss noe, men det var deilig å score, sier Abdi, som ikke hadde trent i løpet av uken før kampen på grunn av trøbbel med sin venstre ankel, og som stod med en ispose på sitt høyre kne da han møtte VG etter kampen. Han kunne likevel berolige FKH-fansen:

– Jeg fikk masse juling i dag, men det er ikke noe alvorlig, slår han fast.

Huseklepp: – En dårlig kamp av meg



Før kampen var det mye snakk om Erik Huseklepps retur til Brann stadion. Lysluggen spilte 308 kamper over to perioder for Brann, og scoret totalt 68 mål for klubben han ble seriemester med i 2007. Han ble varmt mottatt i Bergen, men den rutinerte angriperen, som signerte for Haugesund før årets sesong, klarte ikke å sette sitt preg på kampen, og var skuffet etter kampen.

– Det er kjekt å være tilbake her, men det gikk ikke så bra som vi hadde håpet. Vi klarer ikke å komme opp på det nivået vi har vist tidligere i år, så det var en dårlig kamp fra vår side og av meg, sier Huseklepp, som dermed så flere av de samme tingene som FKH-trener Horneland, til VG.

INGEN DRØMMERETUR: Erik Huseklepp ble godt mottatt på Brann stadion, men på banen gikk det tråere enn enn 32-åringen hadde håpet på. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

– Vi åpner kampen OK, og så begynner vi å tape første- og andreballer og alt, så det var fortjent at Brann vant i dag, dessverre. Vi er ikke så gode i dag som vi pleier å være, oppsummerer den tidligere Brann-helten.

Børven punkterte kampen

Brann lot seg ikke vippe av pinnen av reduseringen, et knapt kvarter før slutt ble Børven tomålsscorer. Fredrik Pallesen Knudsen, som fikk elleve kamper for Brann før overgangen til Haugesund foran årets sesong, ble for veik i duell med Braaten, som akkurat fikk pirket ballen videre til Børven. Målscoreren satte bredsiden til, og plasserte ballen sikkert i mål.

SCORINGSKLEM: Kristoffer Barmen gir en fortjent klem til Torgeir Børven etter at sistnevnte har satt inn 1-0 til Brann. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Braaten kunne også ha tegnet seg på scoringslisten selv da han noen minutter senere fosset fremover mot gjestenes mål, men Haugesund-keeper Bråtveit fikk akkurat slått avslutningen fra den rutinerte 34-åringen i stolpen og ut.

Dermed må Braaten vente på sin første scoring i Brann-trøyen, men i mellomtiden kan han glede seg over at Brann tok sin andre hjemmeseier for sesongen, og med det klatret forbi Haugesund og opp på 5. plass på tabellen. Hornelands mannskap ligger på 7. plass etter fire serierunder.