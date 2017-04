Servitør Braaten og målmaskin Børven fikset Brann-seier

BERGEN (VG) (Brann - Haugesund 3-1) Daniel Braaten (34) og Torgeir Børven (25) herjet med Haugesund da Brann tok sesongens andre hjemmeseier.

– Det var godt for Daniel å få litt målpoeng i dag. Det har ikke akkurat vært så mange av de på ham i det siste, smilte Børven lurt til Eurosport etterpå.

Og har et poeng: Braaten leverte to asisster i hele fjorårssesongen. Men på Brann stadion 2. påskedag utliknet han dét antallet på 85 minutter.

Branns høyreving plaget Alexander Stølås gjennom hele kampen, og etter 17 minutter kom han til innlegg fra høyre. Tre meter fra mål stod Børven, som fikk sjansen fra start fremfor Jakob Orlov, helt alene og hamret hjemmelaget enkelt i ledelsen.

Heltne Nilsen doblet

Hjemmelaget dominerte resten av den første omgangen. Fredrik Haugen var to ganger nær ved å legge på til 2-0, og Bismar Acosta burde doblet Branns ledelse da han fikk avslutte på bakerste stolpe, men midtstopperen skjøt over.

Etter en knapp halvtime satt endelig Branns andre for kvelden. Målscorer Børven skaffet Brann corner. Den prikket Haugen på pannebrasken til Sivert Heltne Nilsen, som stanget ballen i nettet bak Per Kristian Bråtveit.

Redusering skapte ny spenning

Den andre omgangen startet langt på vei slik den første avsluttet, men etter 61 minutter fikk bortelaget belønning for at noe mer aktivt press.

Liban Abdi, som scoret for Haugesund da de slo Lillestrøm 2-0 borte i tredje serierunde, dro seg fint fri på venstrekanten. 28-åringen dro seg innover i banen før han kontant hamret ballen i mål helt nede ved nærmeste stolpe.

Børven punkterte kampen

Brann lot seg ikke vippe av pinnen av reduseringen, et knapt kvarter før slutt ble Børven tomålsscorer. Fredrik Pallesen Knudsen, som fikk elleve kamper for Brann før overgangen til Haugesund foran årets sesong, ble for veik i duell med Braaten, som akkurat fikk pirket ballen videre til Børven. Målscoreren satte bredsiden til, og plasserte ballen sikkert i mål.

Braaten kunne også ha tegnet seg på scoringslisten selv da han noen minutter senere fosset fremover mot gjestenes mål, men Haugesund-keeper Bråtveit fikk akkurat slått avslutningen fra den rutinerte 34-åringen i stolpen og ut.