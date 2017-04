Sen scoring sikret TIL-jubel

STAVANGER (VG) (Viking - Tromsø 1-2) Det så ut til å ende med poengdeling, men en kanon fra Gjermund Åsen (25) sikret tre poeng til «gutan».

Flere store sjanser burde sikret at tre poeng ble igjen i Stavanger. Spesielt Robin Schroots burde satt sjansen da han fikk stå alene en meter fra mål etter 62 minutter på stillingen 1-1, men Viking-spilleren maktet ikke å sette inn det som ville vært en fortjent ledelse.

Det var heller Åsen som skulle sørge for TIL-jubel da han fikk hamre inn seiersmålet på stillingen 1-1 like før full tid.

25-åringen har vært ute i kulden i Tromsø etter at han ikke ønsket å skrive ny kontrakt, men mot Viking fikk han 22 minutter. Det ga uttelling for trønderen.

Viking stanget i starten

Etter at hjemmelaget var toneangivende de første minuttene, overtok etter hvert «Gutan». Det var ikke spilt mer enn seks minutter da Magnus Andersen fikk ballen til høyre for Vikings 16-meter. Derfra slår han hardt inn på det sleipe underlaget, og i forsøk på å få bort ballen, sklir Michael Ledger ballen i eget nett.

Viking ble etter hvert mer med i spillet, men stanget mot et godt TIL-forsvar. Foruten et par halvfarlige skuddforsøk, var det på frispark de største sjansene skulle komme for de mørkeblå i første omgang. Kaptein Andre Danielsens silkefot sto bak to gode forsøk, men tverliggeren var det nærmeste Stavanger-publikumet kom scoring.

Den skulle derimot komme i løpet av de siste 45. Etter en god Viking-periode havnet ballen etter hvert hos Kronberg til høyre for 16-meteren. Derfra legges det inn hvor kampens fremtrende spiller, Julian Ryerson får gå opp helt umarkert og nikke inn utligningen.

Åsen-suser avgjorde

Like etterpå burde innbytter Robin Schroot satt inn ledelsen når han får stå helt alene på én meter ved bakerste stolpe. Ballen treffer derimot hælen og går alt annet enn i mål.

TIL kunne imidlertid juble for tre poeng like før full tid. Innbytter Gjermund Åsen fikk klemme til med venstrebeinet opp i nærmeste kryss etter at Ernemann mistet ballen foran Viking-buret. Et aldri så lite ran ettersom Viking hadde de største sjansene til å ta seieren.

