Sen Rafn-scoring berget Lillestrøm-poeng i bunnoppgjøret

(Kristiansund - Lillestrøm 1-1) Da det igjen så ut til at Lillestrøms skulle gå poengløse av banen for femte gang i år, stod Simen Rafn frem på tampen og reddet Arne Erlandsen & co.

Scoringen til Kristiansunds Jonas Rønningen etter en drøy time så lenge ut til å bli kampens eneste. Men da Lillestrøm trengte det som mest, dukket dagens beste spiller i gult opp i Kristiansund-boksen.

Det var bare seks minutter igjen av kampen da Simen Rafn bredsidet inn utligningen og noterte seg for sin første scoring for sesongen. Det var heller ikke en hvilken som helst kamp. De kanarigule skulle aller helst ha poeng i bunnoppgjøret mellom de to lagene.

Poenget gjør at Lillestrøm etter åtte spilte kamper ligger på nest siste plass og står bokført med kun fem scorede mål. Poengfangsten er skral idet nær én tredjedel av kampene i Eliteserien er ferdigspilt.

Lillestrøm er det laget som er minst effektivt på det øverste nivået i norsk fotball. 44 sjanser har laget skapt før dagen i dag. Uttellingsprosenten ligger på 11.

Det så ut til å bli deres bane i dag også. Gjestene fra Romerike skapte ifølge VGs sjansetelling tre sjanser pluss scoringen. Simen Rafn traff tverrliggeren, og han havnet litt senere alene med keeper, men bommet. I tillegg trodde Fredrik Krogstad og alle på tribunen at han hadde sendt Lillestrøm i ledelsen etter 20 minutter. Bare en praktredning av Sean McDermott hindret dét.

VG utvider saken.