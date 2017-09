Selvsikker Solskjær: – Vi har de riktige folka

MOLDE (VG) (Molde-Odd 2-1) Thomas Amang dukket opp da stadionuret viste 90 minutter og gjør at Molde for fullt er med i medaljekampen. Ole Gunnar Solskjær mener han har de riktige typene til å ta både medalje og å nå til topps i cupen.

– Vi har sjans på medalje. Alt er i våre hender. Vi har mange hjemmekamper, så alt er opp til oss, sier Ole Gunnar Solskjær til VG etter kampslutt.

Treneren tror det ligger mye i det at Molde klarer å vippe jevne oppgjør i deres favør mot slutten.

– Det har vi gjort flere ganger i år. Vi har en liten vane for å gjøre det vanskelig for oss selv, men jeg har selv vært en del av et lag (Manchester United journ.anm) som har avgjort mye på slutten. Det handler ikke om at vi er så mye bedre enn dem, men at vi har de riktige folka som kan avgjøre.

– Er det mer kvalitet hos dere enn hos Odd?

– Jeg mener jeg rår over en spillergruppe med masse kvalitet, svarer Solskjær.

I tillegg til å være kun tre poeng bak serietreer Brann, med én kamp til gode, er Molde også i semifinalen i cupen, der de møter Lillestrøm hjemme. Det er med andre ord mye i vente for Ole Gunnar Solskjær og hans menn, men det tar han med knusende ro.

– Den cupkampen er en bonuskamp for oss midt i uka som vi bare gleder oss til. Det er ikke noe problem. Og vi skal spille hjemme både mot Brann og Sarpsborg, så vi går for medalje som er målet vårt.

– Forventet det ikke

Det var såvidt de tre poengene ble igjen i rosenes by mandag kveld. Thomas Amangs scoring i det 90. minutt utgjorde forskjellen på lagene i en ellers jevn kamp. Og som sist Molde vant hjemme i serien, mot Viking 2. juli, var det Thomas Amang som ble den store helten.

– Han har en enorm fysikk og et talent som er veldig artig å jobbe med. Og denne gangen beholdt han hvert fall skjorta på, ler Solskjær og refererer til matchvinnerscoringen mot Viking da Amang ble utvist for å rive av seg trøya.

Amang selv forteller at han ikke forventet å få sjansen mot slutten.

– Det var en veldig jevn og tøff kamp for oss, så jeg forventet ikke det.

Samtidig påpeker han at han er klar over at spillere som har spilt samtlige 90 blir slitne og kan glippe på markering - noe som var nettopp det som skjedde. Amang tok et steg bakover før han kastet seg mot ballen og stanget inn 2-1 via stolpen.

– Ja, jeg var altfor nærme keeperen først. Så jeg tok et steg tilbake og hoppet inn. På slutten blir spillerne slitne. Heldigvis fikk jeg sjansen min og satte den.

– Burde hatt tre poeng

Odd-trener Dag Eilev Fagermo var sikker i sin sak da han møtte VG etter kampen.

– Vi burde hatt tre poeng. Vi var klart farligst. Men vi scorer ikke mål. Vi må ha en straffe for å score, og da blir det vanskelig, sukker han oppgitt.

Han lot seg imponere av hva guttene hans fikk til på bortebane mot laget som ligger på fjerdeplass i Eliteserien.

– Vi kan ikke spille særlig bedre enn dette borte mot Molde. Det er ikke mange lag som kommer hit og styrer kampen.

