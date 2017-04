Selvmåls-bonanza i Eliteserien

Lars-Christopher Vilsvik (28) scoret Eliteseriens sjette selvmål på to serierunder. Det kan gå mot høye selvmålstall i 2017.

Det er tøff kamp om hvem som skal stikke av med toppscorertittelen i årets utgave av Eliteserien. I det sesongen er to kamper gammel, har flere spillere vist styrke foran mål.

Ohi Omouijuanfo, Nicklas Bendtner og Frederik Gytkjær er noen av dem som har vist seg frem foran mål. Men etter endt andre runde er det flere selvmål enn noe annet i Eliteserien.

Utrolig nok hadde spøkte en kamerat av Michael Ledger med at han ikke skulle score selvmål før kampen. Se video.



Seks selvmål



1. Lillestrøm–Sandefjord (2–1) Først ut var Joachim Olsen Solberg, som scoret selvmål i Sandefjords premiere mot Lillestrøm. Da gikk et skudd fra Aleksander Melgalvis via Solberg og i mål–noe som sikret Lillestrøm-seier i klubbens 100-årsdag.

2. Rosenborg–Odd (3–0) Deretter var det Sondre Rossbach, som på finurlig vis fomlet ballen i mål da Rosenborg knuste Odd. Etter innlegg headet Fredrik Semb Berge ballen mot eget mål. Ballen så ut til å gå utenfor, men Rossbach fulgte opp med å skyve ballen inn i eget mål.

3. Sogndal–Stabæk (4–1) Tredjemann ut var Sayouba Mandé. Ved Sogndals 1–0 scoring som førte til at Ole Amund Sveen brakk beinet, var det Sayouba som var sist på ballen før den gikk i mål.

4. Viking–Tromsø (1–2) Viking-spiller Michael Ledger scoret selvmål da Tromsø seiret på overtid mot Viking. Etter Tromsø-innlegg fra høyre, satte Ledger ballen i eget mål i forsøk på å klarere.

5. Haugesund–Vålerenga (4–3) Så var uhellet ute for Vegard Skjerve, som scoret selvmål i syv-målsthrilleren mellom Haugesund og Vålerenga. Etter en Vålerenga dødball, raget forsvarsspilleren høyest i egen boks og headet ballen i en bue over egen målvakt og til selvmål.

6. Brann–Strømsgodset (3–0) Sjettemann ut var Lars-Christopher Vilsvik i Strømsgodsets stortap for Brann. Jakob Orlov svingte inn et innlegg, som gikk via Vilsviks lår og i mål bak en utspilt Radoslaw Janukiewicz i Godset-buret.

De seks selvmålene har kommet i seks forskjellige kamper, og fem av selvmålene har tilhørt det tapende laget. Bare Haugesund har tatt alle poengene etter selvmål denne sesongen.

– Hva tenker du om selvmålet?

Selvmål (1993-2017): 2017: 6 (etter to serierunder)

2016: 19

2015: 23

2014: 27

2013: 26

2012: 22

2011: 23

2010: 21

2009: 27

2008: 10

2007: 18

2006: 14

2005: 15

2004: 9

2003: 9

2002: 14

2001: 17

2000: 15

1999: 19

1998: 18

1997: 13

1996: 17

1995: 21

1994: 13

1993: 2

– Det ser du jo godt selv, så det trenger ikke noen beskrivelse, sa Vilsvik til VG etter kampen, og la til:

– Vi kommer bakpå i første omgang, og så jobber vi oss bra inn i det i andre omgang, og så scorer jeg selvmål og dreper kampen.

Bemerkelsesverdig



Fra 1993 til 2016 har det blitt scoret 412 selvmål på det øverste nivået i Norge.

Det gir et snitt på snaue 18 selvmål per sesong.

Etter to serierunder i 2017 er antallet selvmål på 418.

Det skal spilles 28 runder til – det betyr at det gjenstår 224 kamper. Dersom denne trenden fortsetter, kan «nye» Eliteserien debutere med et svært høyt antall selvmål. Med seks selvmål på to runder, er man i rute til å score 90 selvmål i 2017...