Selnæs roser Rosenborgs Trondsen-kjøp: – En av de beste i Eliteserien

Rosenborg forsterker midtbanen med landslagsspiller Anders Trondsen (22) fra Sarpsborg.

VG meldte søndag kveld at Trondsen var på vei til Rosenborg i en overgang som koster trønderne rundt 15 millioner kroner. Mandag ettermiddag bekrefter RBK overgangen på sine hjemmesider.

– Det er veldig fint å være på plass. Det å spille for Norges beste lag er noe jeg har drømt om lenge, sier Trondsen til RBK.no, og legger til at han var Rosenborg-supporter som ung.

Midtbanespilleren går dermed fra andreplassen i Eliteserien til førsteplassen. Trondsen, som har spilt to A-landskamper for Norge, har signert en 4,5-årsavtale med klubben.

– Rosenborg er alltid i toppen i Norge og kjemper også om plass i Champions League og Europa League. Jeg kommer hit for å vinne serien og det håper jeg vi klarer allerede i år, sier Trondsen, som får draktnummer 15 i Rosenborg.

Se hele Trondsen-intervjuet her:

Selnæs: – En meget bra spiller

Fotballekspert Jesper Mathisen i TV 2 skriver på Twitter at «Trondsen har de kvalitetene RBK har manglet for å få spilt indreløperne gode. Endelig har de fått en god erstatter for Selnæs i den rollen».

Ole Kristian Selnæs, som briljerte som midtbaneanker for Rosenborg før han ble solgt til franske Saint-Étienne, er begeistret over gamleklubbens signering.

– Jeg kjenner Anders godt. Han er en av de aller beste i Eliteserien. Det er ingen tvil om at det er et godt kjøp og en stor forsterkning. Han kan både spille som anker og som indreløper. En meget, meget bra spiller, sier Selnæs til VG.

– Er du enig i at han er den erstatteren Rosenborg har savnet siden du dro?

– Man kommer alltid til å få inn forskjellige spillertyper, det er helt naturlig. Hva som er bedre, får andre svare på. Trondsen får spille på det han er god på: en bra fot, mye løps- og taklingsstyrke, og masse ferdigheter. Så får vi se hvor han blir brukt, sier Saint-Étienne-spilleren.

Sarpsborg-sjefen mener laget «har spillere som er bedre enn Trondsen»:

Kan bli klar mot Ajax

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen er svært glad for å ha signert Trondsen.

– Anders har vært på blokka vår i mange, mange år. Faktisk helt siden han dro fra Lillehammer som ungspeider. Det styrker definitivt troppen vår, sier han til RBK.no.

Trondsen-overgangen faller neppe i smak blant Sarpsborg-fansen, som hadde dette å si da det først kom frem at Rosenborg jaktet midtbanespilleren:

Ingebrigtsen bekrefter at Trondsen er hentet for nærmest å gå rett inn i startoppstillingen til trønderne.

– Han er en klassespiller, så han er ikke en vi trenger å spille inn i et system. Han er moden og klar til å komme inn og spille fra dag én. Vi skal gi ham tid til å finne seg til rette, men det er definitivt en mann vi har tenkt til å bruke fra dag én, sier treneren.

Han forteller at klubben håper at Trondsen er spilleklar allerede til torsdagens Europa League-kvalifisering mot Ajax, men at det er avhengig av diverse papirarbeid.