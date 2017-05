Seertallene stuper i Danmark - nå vil TV-sjefene ha øyeblikkelig endring i ligaen

TV-sjefene i Danmark frykter verdifall på fotballrettighetene, og krever at antall lag i ligaen kuttes så raskt som mulig.

Den danske Superligaen har mistet hver tredje TV-seer de siste to årene. Det får danske TV-sjefer til å slå alarm, skriver avisen BT.

Peter Nørrelund, direktør i Viasat, og Anders Antonsen, direktør i Discovery Networks, mener ligaen må kuttes fra 14 til 10 lag.

Det skjer kun et år etter at serien ble utvidet fra 12 til 14 lag, og det ble innført sluttspill om topp- og bunnplassene.

– En superliga med 10 lag er måten man igjen kan få bygget opp noe spesielt, sier Nørrelund, administrerende direktør i MTG Sports, som eier Viasat.

Vil ha snarlig endring

Akkurat som i Norge, er det nå Discovery Networks som sitter på TV-rettighetene til den danske eliteserien. I 2014 betalte de 2,1 milliarder danske kroner (rundt 2,8 milliarder norske kroner) får å sikre seg rettighetene frem til 2021.

Om ikke noe gjøres, vil prisen på produktet falle kraftig frem til neste budrunde i 2020, mener Discoverys danske sjef.

– Vi kan ikke betale det samme for et produkt når seertallene har falt med 30-40 prosent de siste tre-fire årene, sier administrerende direktør Anders Antonsen til BT.

Botemiddelet er enkelt, mener han: Antall lag må kuttes, og det sporenstreks.

Endringene i det danske seriesystemet skal evalueres etter to år, men TV-sjefene mener de ikke kan vente så lenge.

– Superligaen skal ned til 10 lag, og det så raskt som mulig, sier han.

Serieforeningen: – Lar seg ikke gjøre

TV-sjefenes krav møter derimot lite gehør hos klubbenes interesseorganisasjon, selv om de forstår argumentasjonen.

Tilskuersnitt i Eliteserien: 2017: 6 462 (etter ti serierunder) 2016: 6 971 2015: 6 711 2014: 6 961 2013: 6 828 2012: 7 005 2011: 7 997 2010: 8 113 2009: 8 966 2008: 9 812 2007: 1 0521 Kilde: Norges Fotballforbund

– Man kan ikke bare kaset ut fire lag. Det lar seg ikke gjøre, og man kan diskutere om det er det riktige å gjøre. Men jeg anerkjenner kritikken, og vi lytter til den, sier direktøren for Divisionsforeningen, Claus Thomsen.

Han understreker at de tar den negative utviklingen alvorlig.

– Men jeg anerkjenner kritikken og lytter til den, fordi det er dansk fotballs viktigste samarbeidspartnere som kommer med den, sier han til BT.

Mer dramatisk i Danmark enn i Norge

I tillegg til at færre ser kampene fra TV-stolen, valgte færre å gå på danske stadioner denne sesongen. Tilskuertallet i Superligaen falt med 19,4 prosent siden 2015/2016-sesongen.

I Norge er tilskuerfallet langt fra like dramatisk, men også her merkes nedgangen. Etter sesongens første ti runder har antallet besøkende på stadionene falt med litt over syv prosent.

På TV-fronten byttet Eliteserien i Norge før denne sesongen fra TV 2 til Eurosport, noe som etter de første rundene ikke har gitt de helt store endringene på seertallene, ifølge Aftenposten.

I løpet av de fem første serierundene i 2016 viste TV 2 ti kamper på åpne kanaler, mens resten gikk på betalkanaler. På de åpne kampene hadde de et seersnitt på 128 000.

I 2017 har Eurosport og Max vist 20 kamper på åpne kanler, men et snitt på 112 400 seere per kamp.

Fra 2015 til 2016, de to siste sesongene TV 2 eide eliteserierettighetene, gikk seertallet på de åpne TV-kampene ned med 38,7 prosent, ifølge Sponsor Insight.

