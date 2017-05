Seck den Sandefjord-helten!

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Haugesund 2-0) Abdoulaye Seck ruvet i feltet i begge ender av banen og både scoret og assisterte da Sandefjord klatret opp på en femteplass på tabellen.

- Seck er et fysisk unikum. Han er rask, har god timing i hodespillet og duellene og har også en god pasningsfot. Og akkurat nå er han i sitt livs form, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen til VG.

Den senegalesiske forsvarsspilleren som også kriget inn et mål i forrige hjemmekamp mot Molde og kom på rundens lag i VG etter borteseieren mot Viking, ble igjen helten hjemme mot Haugesund.

Like før timen var spilt knuste han Haugesunds ellers så solide keeper Per Kristian Bråtveit i en duell, og headet ballen inn i det tomme målet.

Ett minutt før full tid tok han så med seg ballen på en løpetur over halve banen, og dro seg forbi et par Haugesund-spillere før han slapp ballen til André Sødlund som plasserte ballen ned i hjørnet til 2-0.

- Jeg er jo forsvarsspiller, og visste at om jeg mistet ballen der på tur frem, kunne de kontre inn et mål. Da ville det være min feil. Derfor måtte jeg holde på ballen og score selv eller assistere, sier Seck som måtte tåle lett mobbing fra landsmann Victor Demba Bindia da VG til slutt måtte hente han ut fra garderoben etter kampen.

- Nå har du to mål på de siste tre kampene. Hvor ender det?

- Får jeg de rette ballene tror jeg at jeg kan komme opp i åtte. Det er vanskelig å ta meg i duellene, sier 24-åringen som fyller 25 i juni.

Det siste har stadig fleste eliteseriemotstandere fått merke denne våren. Seck fløy over gresset da han headet inn målet mot Molde i forrige hjemmekamp, og etter kampen mot Rosenborg sa Matthias Vilhjálmsson at han knapt hadde fått så mye juling i duellene noen gang.

Men at det var nettopp Seck, den to år yngre landsmannen El-Hadji Gana Kane og Christer Reppesgård Hansen (24) som skulle mure igjen Sandefjords forsvar denne sesongen, var langt fra tankene til trener Lars Bohinen i vinter.

Lars Grorud (33) ble valgt til kaptein før sesongen, mens Alexander Gabrielsen (31) i mange år har vært regnet som Sandefjords beste forsvarsspiller - men har omtrent like lenge slitt med å holde seg skadefri.

Så forsvant også begge to ut med skader før sesongen. Og igjen sto de to senegaleserne med lokale Reppesgård Hansen i mellom seg i Bohinens uortodokse forsvarstreer.

- Alle tre har bra fart, er duellsterke og gode i lufta. De fungerer også godt sammen. Så akkurat nå skal det litt til for å ta plassene deres på laget, sier Bohinen.

STORMER FREM: Joachim Solberg Olsen gratulerer Abdoulaye Seck med scoring. Lagkameratene feirer i bakgrunnen. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Mer dueller enn spill før pause

Haugesund på sin side kom til oppgjøret uten baklengs på sine tre siste kamper, og fra start av bar også oppgjøret preg av at dette var to lag som ikke ønsket å ta all verdens med sjanser.

Første omgang inneholdt mer dueller enn fint spill, men etter vel et kvarters spill kom den første muligheten. Vegard Skjerve gjorde en god jobb på høyrekanten og fikk slått inn i feltet, der toppscorer Shuaibi Ibrahim fikk gå opp relativt upresset, uten å greie å styre ballen under tverrliggeren.

Fem minutter etter var det Sandefjord sin tur til å være farlig frempå. Flamur Kastrati var tøff og god da han stjal ballen fra Sondre Tronstad midt på Haugesunds halvdel, satte fart og slapp etter hvert ballen til Håvard Storbæk. Sandefjord-kapteinen måtte stoppe litt opp, men fikk likevel til et godt skudd som Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit slo til corner.

Stang ut



I annen omgang skapte Haugesund igjen den første sjansen med en heading i stolpen, før Seck headet Sandefjord i ledelsen.

Etter målet måtte Haugesund mer frem på banen og etterlot seg store kontringsrom, og etter at Sondre Tronstad misbrukte en gedigen mulighet alene med keeper Ingvar Jonsson, var det nettopp en slik kontring som avgjorde kampen.

Seck og Sandefjord så seg aldri tilbake og klatret med det opp på femteplass på tabellen.