Schulzes stupheading avgjorde «sekspoengskampen» i Ålesund

(Aalesund - Sogndal 0-1) Eirik Schulze kastet seg frem og skallet ballen i nettet etter 34 minutter på Colorline stadion i Ålesund. Det var nok til å sikre Sogndal tre viktige poeng mot nedrykksrivalen.

Gilbert Koomson skal ha mye av æren for den avgjørende scoringen. Han satte fart på høyrekanten, parkerte to mann og la la perfekt inn fra høyre. Inne foran mål hadde Eirik Schultze komet seg fri fra Jørgen Hatlehol, og stupheadet ballen i nettet fra fem meters hold.



Den scoringen ble kampens eneste, og sirket Sogndals første borteseier siden 2-1-triumfen i Molde 16. mai. Eirik Bakkes menn hadde bare én seier på siste syv seriekamper før møtet med Aalesund, som ikke har vunnet siden Odd ble slått 5-1 i slutten av juni.

Siden da har laget tapt åtte og spilt tre uavgjort. Det er syv kamper igjen på å redde plassen i Eliteserien, og nå har Sogndal ett poeng mer enn Aalesund.

– Dette var en blåkopi av kampen mot Sogndal i sommer. De scorer først, og forsvarer seg fantastisk. Vi slier med å skape sjanser, og har dessverre ikke spillere som skal til for å bryte ned den forsvarsfemmeren, oppsummerte AaFK-trener Trond Fredriksen til Eurosport etter hjemmetapet.

Sogndal vant 1-0 da lagene møttes på Fosshaugane Campus

– Vi får døyve skuffelsen i dag. Det er syv kamper igjen, så vi må opp på hesten i morgen. Det er brultalt og tøft som f..., men det er virkeligheten. Det er opp til oss å jobbe oss ut av det, la han til.

Sjansefattig



Bortsett fra scoringen var det lite underholdende de første 45 minuttene. Omgangen var sjansefattig og tett. Aalesund klarte ikke å legge press på et kompakt Sogndal-lag, og det nærmeste hjemmelaget kom scoring var en corner som Mos Abdellaoue nesten fikk styrt på mål fra kloss hold.

I den andre enden ble det heller ikke skapt stort, men Even Hovland, Martin Ramsland og Eirik Birkelund fikk avslutninger fra kloss hold blokkert i tur og orden etter en corner.

Så scoret Schulze, og Sogndal konsentrerte seg først og fremst om å trygge defensivt.

Aalesund dominerte 2. omgangen, men skapte skuffende lite til tross for at de hadde ballen veldig mye. Nærmest var Mos da han fra spiss vinkel headet i stolpen etter at Sogndal-keeper Matias Dyngeland bommet i feltet på et overlegg fra Mikkel Kirkeskov.

– Dette var tungt, og det er skuffende å tape hjemme mot Sogndal. De forsvare seg bra. Det er ikke bra av oss, for vi må komme til flere sjanser enn dett, sa en svært skuffet Mos til Eurosport.

I tillegg hadde Vebjørn Hoff en stor sjanse, men sendte ballen utenfor fra kanten av 16-meteren etter at Athanassios Papazoglou hadde headet ballen ned. Grekeren ble for øvrig skadet i det samme situasjonen, og AaFK måtte bruke sin tredje innbytter slik at Fredriksen ikke fikk gjort noen store taktiske grep på tampen.