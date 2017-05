Sarpsborgs «poengkonger» kostet drøyt halvannen million – til sammen

SARPSBORG (VG) Hørt om svensken, dansken og nordmannen som trollbinder Sarpsborg?

Etter tidenes Eliteserie-start for den unge toppklubben Sarpsborg 08 er Patrick Mortensen (27) fra Danmark, Jonas Lindberg (28) fra Sverige og Anders Trondsen (22) fra Lillehammer på ingen måte noen dårlig vitsehistorie:

Trioen er toneangivende for klubben som etter fem runder har scoret flest mål og skapt flest sjanser – og at samtlige 14 Sarpsborg-målet er kommet etter en nest sist-pasning fra en medspiller betyr muligens at kombinasjonene ikke er noen tilfeldighet i Geir Bakkes energi-mannskap, som står overfor serieleder Rosenborg mandag.

Beskjeden «stjerne»



Ikke minst takket være dansken, svensken og nordmannen. Bare Eliteserie-toppscorer Ohi Omoijuanfo fra Stabæk har flere målpoeng (7 - alle scoringer) enn Stabæks offensive trio.

Spissen Mortensen har fire mål og to assist, midtbanespiller Trondsen har én scoring og fire målgivende og angriper Jonas Lindberg har ett mål og fire fremspill. Senest med en «Guti Light» etter den lekre hælsparkpasningen mot Kristiansund i forrige runde.

– En litt utypisk norsk spiller, som kommer med noen finesser og har pasninger som ikke alle ser. Han får trædt pasninger gjennom veldig små åpninger, beskriver Trondsen om svensken.

Sportssjef Thomas Berntsen kaller ham «en typisk göteborgare». Lindberg har langt hår, spiller i trøye nummer 10 og er interessert i klesdesign når han ikke syr sammen angrepsspillet til Sarpsborg. Men sies å gjøre lite ut av seg i garderoben på i dag den utsolgte arenaen.

– Han liker å kle seg annerledes enn de andre, men er er en beskjeden, stille og rolig kar. Trondsen tar mer plass i miljøet, mens Patrick er en stødig danske, profesjonell til fingerspissene. Han setter standarden for profesjonalitet i gruppa, sier Thomas Berntsen til VG.

Speidet nøye



Han fulgte trioen tett før de signerte for Sarpsborg. Men bare Trondsen kostet penger – etter det VG erfarer 1,75 millioner kroner for overgangen fra Stabæk før seriestart i 2015. Mortensen og Lindberg kom som «bosmenn». Nå kan avkastningen leses på tabellen og målpoengrankingen.

– Trondsen tåler å høre det; han er den største investeringen vi har hatt i denne klubben. Situasjonen rundt ham (for to år siden) var at mange store klubber var interesserte. Jeg var på La Manga med agenten hans, men så datt plutselig alle klubbene bort av ulike årsaker. Vi sto igjen og Stabæk ville og måtte selge, forteller Berntsen.

– Jonas og Patrick er nok de to spillerne vi så mest live. Ljungskile er rett borti gata her, Jonas så vi nok 10 ganger, Mortensen (fra Lyngby) 6-7 ganger, anslår Berntsen.

Trondsen, som debuterte på A-landslaget mot senere europamester Portugal i fjor, var langt fra like effektiv foran motstandermålet forrige sesong. Men etter at Bakke – delvis mot Trondsens ønske – har løftet ham frem i en mer offensiv kantposisjon, har det skjedd noe.

– Det er blitt litt lettere å komme i de situasjonene. Det er jo noe man jobber med; å produsere mer. Da blir man automatisk mer lagt merke til. Jeg vet jeg er god defensivt og har bra frekvens i bena. Det å dra av spillere og bruke farten min, å få gjort det litt oftere, har vi prøvd å få frem. Det er mange offensive kvaliteter jeg har ikke har fått brukt altfor mye, mener Trondsen selv – som stort sett har vært en sentral midtbanespiller av boks-til-boks-typen.

Ser mot lengste



Fra sitt nye utgangspunkt på venstrekanten sikter han etter Sarpsborgs «targetspiss» Patrick Mortensen.

– Jeg har lært at Patrick liker å ha den på bakre der, så jeg «chipper» ballen litt oftere nå enn jeg gjorde før, sier Trondsen.

– Han har kanskje tenkt litt mer over det. Trondsen er veldig mye speed og fart, det er «alt eller intet» når han sparker. Men han har skjønt at det kan være fint å chippe, smiler dansken.

Det er ikke den eneste forandringen i Sarpsborg. Mot Rosenborg mandag er det toppkamp, det blir foran et rekordsterkt publikumstall på stadion, det er økt interesse fra media – og det står til og med parkert en bil med Champions League-logoen på dørene når VG er på besøk på treningen denne dagen.

Kanskje er det derfor Anders Trondsen kommer med denne påminnelsen:

– Vi har ikke spilt så mye kamper ennå og møtt lag som skal være under oss på tabellen, sier 22-åringen fra Lillehammer.

– Så hvor gode er egentlig Sarpsborg?

– Det viser en styrke at vi vinner med såpass mange mål. Så jeg vil si at vi er ganske gode – og skal hamle opp med RBK på en god dag, melder Anders Trondsen.