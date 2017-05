Sarpsborg vurderer å tone ned: – Vi spiller heavy metal-fotball

Sarpsborgs intense spill er inspirert av Jürgen Klopp og Liverpool. Om fire kamper skal trener Geir Bakke vurdere om Eliteserie-toeren orker å fortsette med høyspenningen ute på banen.

– Vi spiller heavy metal-fotball, beskriver Sarpsborg-treneren.

– Det var Klopp som sa det en gang. Det er dobbeltpress på ballfører og å ikke tenke så mye på bakenforliggende ledd. Tørre å stå opp og gå fram. Ha ork til det lengst mulig i kampene. For meg er det risikofullt, men det koker rundt ballfører hele tiden og vi har lyst til å stresse opp spillet, forklarer Bakke – entusiastisk som en AC/DC-låt.

Jürgen Klopp innførte begrepet som trener for Borussia Dortmund. Foran et Champions League-møte med Arsenal i 2013 sammenlignet han Arsène Wengers ballbesittende stil med et orkester som spiller en rolig melodi.

– Jeg foretrekker heavy metal, sa Klopp til ITV.

HEAVY KLOPP: Her er Jürgen Klopp-versjonen av AC/DC-gitarist Angus Young. Liverpool-supporterne står bak banneret. Foto: Getty Images

Bakke har adoptert tyskerens «gegenpress», som i energi kan minne om den eksplosive opptredenen til AC/DC-gitarist Angus Young live.

– Til slutt blir motstanderne både slitne og øre hodet det fortsetter å gå fort rundt dem. Det skal vi tjene på til slutt. Det er målet. Noen ganger så får du deg en karamell, mens motstanderen andre ganger lurer på hva som traff dem, forklarer Geir Bakke.

Sarpsborg har jobbet hardt gjennom hele oppkjøringen for å få til den nye spillestilen.

– Spillerne har vært veldig imøtekommende i forhold til at vi skal tørre å være dristigere, og ikke tenke så mye på konsekvenser i inngangen til sesongen. Det kan se stygt ut når vi ikke treffer, men vi har fire seire, en uavgjort og to tap. Vi er fornøyd. Vi skal tørre å gjøre dette ut mai, sier Bakke og har egentlig hatt bare en dårlig erfaring til nå: 3-0-tapet for Stabæk på Nadderud.

Han var ikke superfornøyd 1-1-kampen mot Strømsgodset søndag. Sarpsborg dominerte, men fikk heller ikke uttelling for heavy metal-fotballen i tapet mot Rosenborg 1. mai. Nå er Bakke svært opptatt av at Sarpsborg kommer tilbake på vinnersporet igjen. Tre kamper uten seier kler ikke en klubben med ambisjoner om å utfordre de beste klubbene i eliteserien.

– Så langt har det fungert bra, men jeg vil gjerne se de fire neste kampene også. Nå skal vi møte Tromsø hjemme. Et godt organisert lag som fighter hardt, er smarte, dreper tempoet i kampene. Klarer vi å være like fremoverrettet da? Så skal vi til Åråsen. Jævlig tøff bortekamp, sier han.

Etter Lillestrøm-kampen 16. mai venter Haugesund borte 28. mai og Molde hjemme 3. juni. Så kommer en landslagspause og evalueringen av vårens svært offensive toner til Sarpsborg.

– Så skal vi sette oss ned analyse-, trenerteam og kanskje spillerutvalget, å vurdere om dette blir for krevende måte å spille på. Tar vi mer eller mindre poeng på dette?

De neste kampene vil gi svaret.

En dårlig Sarpsborg-periode kan fortsatt gi forsiktig koserock i bortekampen mot Sandefjord 18. juni.