Sarpsborg valset over Kristiansund

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 - Kristiansund 5-1) Da et selvmål sørget for at Kristiansund fikk blod på tann i kampen om poengene i Sarpsborg, svarte Matti Lund Nielsen (28) med å score to ganger.

Etter en førsteomgang med festfotball av hjemmelaget, gjorde et Joachim Jørgensen-selvmål drøye minuttet ut i andre omgang at hjemmefansen på Sarpsborg Stadion begynte å bli urolig.

Danske Matti Lund Nielsen sørget i løpet av 13 minutter for at uroligheten ble til trampeklapp. Først headet midtbanespilleren inn 3-1, før han avsluttet et mønsterangrep - med en herlig hælpasning av Jonas Lindberg som krydder - til 4-1.

Lindbergs andre målgivende og tredje målpoeng i kampen, som etter at innbytter Erton Fejzullahu scoret på tampen, endte 5-1.

De siste to minuttene reiste 4000 stykker seg på Sarpsborg Stadion og applauderte i land en trygg trepoenger.

Dermed fortsetter Sarpsborg - sammen med Stabæk - å være Rosenborgs nærmeste utfordrer i toppen av Eliteserien.



– Vi er solide uten å glitre, er Sarpsborg-trener Geir Bakke sin oppsummering av kampen når han snakker med Eurosport etter kampslutt.



VG+: Historien om den gutteaktige og helproffe Bakke

For gjestene fra Kristiansund ble det tungt. Fryktelig tungt.

– Ja, dette var blytungt. Ikke det vi hadde sett for oss da vi kom hit. Vi var revansjesugne og reise oss fra sist kamp, men vi kom aldri opp på det nivået vi vet vi kan, sier Andreas Eines Hopmark til Eurosport etter kampslutt.

– Vi må finne tilbake til den gløden og entusiasmen vi hadde fra Brann-kampen. Nå må vi nullstille oss og nullstille oss til neste, fortsetter KBK-spilleren.

Total Sarpsborg-domains

Sarpsborg virket utilnærmelig gode før hvilen. Kristiansund var langt unna å skape trøbbel for vertene, mens Sarpsborg skapte seks målsjanser.

Oppskriften var enkel, og ble gjentatt gang på gang utover i både den første og andre omgangen. Doble på kant, for å slå innlegg i retning Jonas Lindberg eller Patrick Mortensen.

2-0-scoringen kom etter at Ole Jørgen Halvorsen dro seg fri på kanten. Sarpsborgs nummer syv kikket opp, før han lobbet ballen mot Lindberg som lurte på bakerste.

Svensken var sterk nok i lufta til å doble blåtrøyenes ledelse.

Patrick Mortensen brukte på sin side høyrefoten da han sendte Geir Bakkes menn i ledelsen. En herlig bakromsball fra Kristoffer Zachariassen ble foredlet av den danske spissen, da han lobbet ballen i en herlig bue over Kristiansund-keeper Conny Månsson.

Trener Bakke: I rollediskusjon med Trondsen

Saken fortsetter under videoen hvor Kamer Qaka - som spilte mot sin tidligere klubb søndag - sammenlignet raidet sitt med Messi.

Spenning - i 18 minutter

2. omgang startet med Kristiansunds beste angrep så langt i kampen. Lagets svært gode høyreback, Aliuo Coly, kom seg etter hvert løs ute til høyre, før han slo et godt innlegg inn bak Sarpsborg-forsvaret.

Med nesa mot mål, forsøkte Jørgensen å skli ballen unna farlig området. Det maktet ikke stopperen, som måtte konstatere at han sendte ballen i eget nett - og kampen om tre poeng ut i uvisse.

2. omgang var lenge mer jevnspilt enn den første, men etter at Matti Lund Nielsen scoret sitt første av to, så slo selvtilliten sprekker for bortelaget.





Kåre Ingebrigtsen: – Forren blir aldri Rosenborg-spiller